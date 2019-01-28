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Неймар выбыл до конца марта и пропустит обе игры с «МЮ»

Неймар выбыл до конца марта и пропустит обе игры с «МЮ»
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Шансы команды Сульшера на проход резко повысились.

Нападающий Неймар не сыграет за «ПСЖ» в обоих матчах 1/8 Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

По данным L’Equipe, бразилец, у которого диагностирован рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, выбыл из строя до конца марта.

  • Матчи «ПСЖ» против «МЮ» пройдут 12 февраля и 6 марта.
  • Бразилец также пропустит дерби с «Марселем», которое запланировано на 17 марта.
  • В прошлом сезоне Неймар из-за подобной травмы пропустил 3 месяца.

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