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Неймар выбыл до конца марта и пропустит обе игры с «МЮ»
Шансы команды Сульшера на проход резко повысились.
Нападающий Неймар не сыграет за «ПСЖ» в обоих матчах 1/8 Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
По данным L’Equipe, бразилец, у которого диагностирован рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, выбыл из строя до конца марта.
- Матчи «ПСЖ» против «МЮ» пройдут 12 февраля и 6 марта.
- Бразилец также пропустит дерби с «Марселем», которое запланировано на 17 марта.
- В прошлом сезоне Неймар из-за подобной травмы пропустил 3 месяца.
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