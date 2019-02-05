Getty Images
The Soccerex Football Finance назвал 100 богатейших клубов: «Реал» ниже «Арсенала» и «Тоттенхэма»
На 50% непредсказуемый топ-5.
Международная аудиторская компания Soccerex Football Finance опубликовала топ-100 самых богатых футбольных клубов, где «Реал», по оценкам экспертов, неожиданно занял не самую очевидную позицию.
Отчет опубликовал Goal. Аудит финансового положения футбольных клубов проводился по ряду критериев: совокупная стоимость активов, материальные активы, деньги на счетах, инвестиции владельца и чистая задолженность.
По этим показателям на первую строчку поднялся «Манчестер Сити» (оценка экспертов – 4.21), на вторую – «ПСЖ» (3.84). Вместо ожидаемого мадридского «Реала» следующие места заняли мюнхенская «Бавария» (2.67), «Тоттенхэм» (2.66) и «Арсенал» (2.43). Клуб Флорентино Переса – шестой в рейтинге (2.38).
7. «Барселона» (2.05)
8. «Манчестер Юнайтед» (1.99)
9. «Ювентус» (1.96)
10. «Челси» (1.89)
...
25. «Шахтер» (0.86)
29. «Зенит» (0.77)
42. «Спартак» (0,59)
- «МЮ» – самый дорогой клуб мира по версии Forbes.
- В сезоне-2017/18 «Борнмут» получил 144 миллиона евро за телеправа – больше мадридского «Реала».
Подставил Роналду, мочил Озила и поссорил фанов «Реала» с Касильясом. Как Перес уничтожает неугодных