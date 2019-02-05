The Soccerex Football Finance назвал 100 богатейших клубов: «Реал» ниже «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Международная аудиторская компания Soccerex Football Finance опубликовала топ-100 самых богатых футбольных клубов, где «Реал», по оценкам экспертов, неожиданно занял не самую очевидную позицию.

Отчет опубликовал Goal. Аудит финансового положения футбольных клубов проводился по ряду критериев: совокупная стоимость активов, материальные активы, деньги на счетах, инвестиции владельца и чистая задолженность.

По этим показателям на первую строчку поднялся «Манчестер Сити» (оценка экспертов – 4.21), на вторую – «ПСЖ» (3.84). Вместо ожидаемого мадридского «Реала» следующие места заняли мюнхенская «Бавария» (2.67), «Тоттенхэм» (2.66) и «Арсенал» (2.43). Клуб Флорентино Переса – шестой в рейтинге (2.38).

7. «Барселона» (2.05)

8. «Манчестер Юнайтед» (1.99)

9. «Ювентус» (1.96)

10. «Челси» (1.89)

...

25. «Шахтер» (0.86)

29. «Зенит» (0.77)

42. «Спартак» (0,59)

88. «Динамо» Киев (0.16)

«МЮ» – самый дорогой клуб мира по версии Forbes.

В сезоне-2017/18 «Борнмут» получил 144 миллиона евро за телеправа – больше мадридского «Реала».

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