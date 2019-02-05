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Kicker: УЕФА готова отменить правило выездного гола в еврокубках

Kicker: УЕФА готова отменить правило выездного гола в еврокубках
Eurosport

1 час назад

Время грандиозных перемен.

Исполнительный комитет УЕФА на заседании конгресса в Риме рассмотрит вопрос об отмене правила выездного гола, действующего в плей-офф еврокубков.

По информации Kicker, комитет готовит рекомендацию по отмене этого правила, которое действовало с 1965 года.

  • Ранее отменить преимущество гостевого гола разрешил Международный совет футбольных ассоциаций, добавив в список возможных отмен и овертаймы.
  • С одобрения IFAB Англия отменила дополнительное время в матчах Кубка Лиги. В полуфинале «Челси» и «Тоттенхэм» сразу после 90 минут били пенальти.
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