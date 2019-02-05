Kicker: УЕФА готова отменить правило выездного гола в еврокубках

Исполнительный комитет УЕФА на заседании конгресса в Риме рассмотрит вопрос об отмене правила выездного гола, действующего в плей-офф еврокубков.

По информации Kicker, комитет готовит рекомендацию по отмене этого правила, которое действовало с 1965 года.

Ранее отменить преимущество гостевого гола разрешил Международный совет футбольных ассоциаций, добавив в список возможных отмен и овертаймы.

С одобрения IFAB Англия отменила дополнительное время в матчах Кубка Лиги. В полуфинале «Челси» и «Тоттенхэм» сразу после 90 минут били пенальти.

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