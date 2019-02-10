Getty Images

Эдинсон Кавани получил травму за 4 дня до игры с «МЮ»

Кавани получил травму за 4 дня до игры с «МЮ»
Eurosport

17 мин. назад

Осталось травмироваться Мбаппе – и за манкунианцами можно резервировать место в 1/4.

«ПСЖ» может лишиться 2/3 атакующей мощи при подготовке к лигочемпионскому матчу против «Манчестер Юнайтед».

Совершенно точно обе игры против «МЮ» пропустит Неймар: он заработал рецидив травмы плюсневой кости и выбыл из строя до апреля. В матче Лиги 1 против «Бордо» (1:0) травму получил еще и Эдинсон Кавани.

«Нет, у меня нет для вас хороших новостей. Это не большая мышца бедра, но это в любом случае мышечная травма. Мы должны подождать. Пока я не видел Кавани и не разговаривал с доктором. Честно говоря, я не знаю, сыграет ли он во вторник.

Боюсь, если он не смог продолжить игру, то это серьезное повреждение. Меня беспокоит то, как все выглядело со стороны. Это определенно плохой знак», – заявил главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

  • Первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» пройдет во вторник, 12 февраля.
  • Кавани заработал мышечную травму, пробивая пенальти в ворота «Бордо». В итоге гол Эдинсона принес парижанам победу.

«Она прошла как прислуга и ела объедки». Викторию Боню обвинили в фейковой дружбе с Неймаром

Eurosport в твиттере

Курлык! Подписывайся на нас в твиттере

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Австриец потерял равновесие, жестко шлепнулся на трассу и пересек финиш отдельно от лыж

01:47
Популярные видео
Для Медведева не существует авторитетов: на пути в финал Софии он не оставил шансов Монфису
 598 просмотров1 ч
Фучович ворвался в финал и порадовал прекрасную возлюбленную, переживавшую за него в боксе
1 851 просмотров5 ч