Эдинсон Кавани получил травму за 4 дня до игры с «МЮ»

«ПСЖ» может лишиться 2/3 атакующей мощи при подготовке к лигочемпионскому матчу против «Манчестер Юнайтед».

Совершенно точно обе игры против «МЮ» пропустит Неймар: он заработал рецидив травмы плюсневой кости и выбыл из строя до апреля. В матче Лиги 1 против «Бордо» (1:0) травму получил еще и Эдинсон Кавани.

«Нет, у меня нет для вас хороших новостей. Это не большая мышца бедра, но это в любом случае мышечная травма. Мы должны подождать. Пока я не видел Кавани и не разговаривал с доктором. Честно говоря, я не знаю, сыграет ли он во вторник.

Боюсь, если он не смог продолжить игру, то это серьезное повреждение. Меня беспокоит то, как все выглядело со стороны. Это определенно плохой знак», – заявил главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

Первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» пройдет во вторник, 12 февраля.

Кавани заработал мышечную травму, пробивая пенальти в ворота «Бордо». В итоге гол Эдинсона принес парижанам победу.

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