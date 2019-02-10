Форвард «Барселоны» Лионель Месси – самый великий игрок, которого я видел живьем. А кого видели вы?

Три недели назад был в Барселоне – удачно совпало, что в те выходные «блауграна» играла с «Леганесом» на «Камп Ноу». Перед матчем я прогулялся по городу и обалдел: футболки, фигурки, плакаты и другие сувениры с Месси были абсолютно везде, от уличных лавок до солидных магазинов. Лео элементарно захватил столицу Каталонии. Теперь очевидно, почему он не переходит в другой европейский клуб – такого поклонения не будет больше нигде.

На стадионе на Месси молились еще сильнее. Вальверде припрятал Лионеля в запасе, но как только «Леганес» сравнял счет, фаны затянули фамилию аргентинца. Сначала пели только ребята с секторов за воротами, потом подключились центральные трибуны – Эрнесто сдался и отправил гения творить магию.

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Дальше я следил только за Лео. Он передвигался по полю ленивым шагом, иногда упирал руки в бока, но как только получал мяч, начинался ураган. Внезапно возникло ощущение, что я сижу в театре на каком-то банальном спектакле типа «Карениной», где вместо Анны помрет «Леганес». Так и вышло: сначала Месси организовал гол Суаресу (бахнул в перекладину, Луис подкараулил отскок), а на последних минутах вонзил сам. 3:1, игра сделана. Никакой интриги – только чувство неотвратимости.

В такие моменты, когда человек поднимается с лавки и на полнейшем расслабоне дает результат на заказ, лучше всего чувствуются его величие и уникальность. За свою жизнь я видел живьем и Златана (ничего не показал против России на Евро-2008), и Модрича (серый Суперкубок УЕФА-2018), и Харри Кейна (ничего не забил Бельгии в матче за бронзу ЧМ), и даже раннего Антона Заболотного (во времена «Тосно»), но Месси – абсолютно другой, недосягаемый уровень. Рад был убедиться в этом собственными глазами – теперь завидую каталонцам, которые наблюдают за Лео пару раз в месяц.

А кого самого крутого видели вы? Какая суперзвезда приезжала в ваш город? Чьи размытые суперзумом фотографии лежат в вашем смартфоне? Скорее пишите в комментах – нам правда интересно.

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