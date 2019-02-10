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У Эдинсона Кавани повреждение сухожилия бедра, он почти точно не сыграет с «МЮ»

У Кавани повреждение сухожилия бедра, он почти точно не сыграет с «МЮ»
Eurosport

1 час назад

У Томаса Тухеля большие проблемы – вылетел еще и Томас Мёнье.

«ПСЖ» сообщил подробности о травме нападающего Эдинсона Кавани, полученной им в матче с «Бордо» (1:0).

В ходе обследования у уругвайца выявлено повреждение сухожилия правого бедра. Пока неизвестно, на какой срок выбыл Кавани, но, по всей видимости, страйкер пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также официальный сайт парижан сообщил, что у защитника Томаса Мёнье выявлено легкое сотрясение мозга. Он точно пропустит матч на «Олд Траффорд».

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