У Эдинсона Кавани повреждение сухожилия бедра, он почти точно не сыграет с «МЮ»

«ПСЖ» сообщил подробности о травме нападающего Эдинсона Кавани, полученной им в матче с «Бордо» (1:0).

В ходе обследования у уругвайца выявлено повреждение сухожилия правого бедра. Пока неизвестно, на какой срок выбыл Кавани, но, по всей видимости, страйкер пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также официальный сайт парижан сообщил, что у защитника Томаса Мёнье выявлено легкое сотрясение мозга. Он точно пропустит матч на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» сыграют во вторник, 12 февраля. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Игру пропустит лидер парижан Неймар.

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