«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ»: перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

Сразу после жеребьевки большинство фанатов и спецов сошлись во мнении, что у пары «МЮ» – «ПСЖ» есть очевидный фаворит. В победе парижан сомневались только отчаянные поклонники Моуринью, но за несколько месяцев все кардинально изменилось.

Во-первых, «МЮ» уволил Жозе и вкусил новую жизнь. При Сульшере манки выиграли восемь из девяти матчей АПЛ и продвигаются по сетке Кубка Англии. Норвежец не только дает максимальный результат, но и уже вернул на «Олд Траффорд» нотки атакующего футбола.

Во-вторых, на «ПСЖ» обрушились страшнейшие травмы. «У нас произошло слишком много непредвиденных обстоятельств. Сначала Верратти, теперь Кавани и Неймар. Это даже не план В, а план D», – ужаснулся Тухель.

Теперь французы далеко не фавориты, а победа «МЮ» станет чем-то закономерным, а не сенсационным.

Неймар, «ПСЖ»PA Sport

Кто посмотрит матч по ТВ

У «ПСЖ» не будет сразу двух ключевых футболистов – травмы Кавани и Неймара разбили могущественную тройку в атаке. Уругваец повредил сухожилия правого бедра и пропустит матч. Это подтвердил официальный сайт «ПСЖ», добавив, что в Манчестере не будет и Томаса Мёнье.

Под большим вопросом участие Марко Верратти. Итальянец пропустил три недели и получил новое повреждение 9 февраля в матче с «Бордо».

У «МЮ» не будет трех футболистов, но это не так опасно, как у «ПСЖ». Речь лишь о Валенсии, Дармиане и Рохо. Правда, Сульшер отметил, что у аргентинца все же есть шансы выйти на «ПСЖ».

Форма

«МЮ» в потрясной форме: 11 матчей и всего одна ничья. «Дьяволы» при Сульшере взлетели в четверку АПЛ и добрались до 1/8 финала Кубка Англии. Плюс Погба разошелся и настрелял 4+2 в последних пяти матчах.

О форме «ПСЖ» судить сложно – у команды вообще нет соперников во Франции. Да, недавно парни Тухеля проиграли «Лиону», но отрыв от второго места все равно ужасает – 10 очков + 2 матча в запасе. Отличный повод сосредоточиться на Лиге чемпионов.

Кто что сказал

Уле-Гуннар Сульшер, главный тренер «МЮ»: «Травмы Кавани и Неймара делают ситуацию для нас более непредсказуемой. Мы не знаем, кто у них выйдет на поле. Весь сезон «ПСЖ» провел с тремя игроками в нападении, и ты понимал, чего ожидать. Теперь же нам предстоит в какой-то мере гадать, кто окажется в составе, но мы неплохо изучили соперника и догадываемся, как они готовятся к встрече». (официальный сайт УЕФА)

Томас Тухель, главный тренер «ПСЖ»: «Я волнуюсь, но только потому, что нам не хватает ключевых игроков. В таких матчах, как с «МЮ», решающих в Лиге чемпионов, очень нужны ключевые футболисты, поскольку у них есть опыт справляться с давлением». (ESPN)

Лицом к лицу

«МЮ» и «ПСЖ» впервые встретятся в еврокубках.

«Красные дьяволы» не играли в четвертьфинале с сезона-2013/14, парижане – с сезона-2015/16.

В 26 последних европейских матчах «МЮ» проиграл 5 раз (16 побед и 5 ничьих).

«Красные дьяволы» выиграли 6 из 7 двухматчевых поединков с французскими клубами.

«ПСЖ» обыграл в гостях «Челси» в 2016 году – эта победа остается для парижан единственной гостевой во встречах с английскими клубами (4 ничьи и 5 поражений).

Игрок «ПСЖ» Анхель ди Мария провел в «МЮ» один сезон: в АПЛ-2014/15 он отметился тремя мячами.

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит итальянец Даниэле Орсато. В этом сезоне 43-летний арбитр отработал на четырех матчах ЛЧ: при нем «Бавария» разгромила «Бенфику» (5:1), «Атлетико» сломал «Боруссию» (2:0), «Сити» уступил «Лиону» (1:2).

Матчи «МЮ» – «ПСЖ» и «Рома» – «Порту» станут первыми в ЛЧ, где будет использоваться система VAR.

В центре внимания

Покажет класс

Марсьяль расцвел при Сульшере и набрал отличную форму: 2+1 в трех последних матчах это доказывают. Быстрый француз разрывает фланги – именно тот, на котором у «ПСЖ» проблемы. Во-первых, травмировался надежный Мёнье. Во-вторых, Алвесу уже тяжело с такими скоростными соперниками. Ближайший пример – Депай, который затоптал Дани в игре «Лион – «ПСЖ».

Обделается

Помимо проблем на фланге у Тухеля болит за центр поля. И без разницы, кто там появится – Паредес или Верратти. Итальянец не играл три недели и получил новую травму, а Леандро валял дурака в «Зените» и еще не набрал форму после отпуска. Главное неудобство этим парням доставит Матич, который при Сульшере круто соперничает с пасующим полузащитниками.

Леандро Паредес, «ПСЖ»Getty Images

Котировки букмекеров

Победа «МЮ»: 2,31

Ничья: 3,42

Победа «ПСЖ»: 3,12

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»

«ПСЖ»

Вопрос дня

«ПСЖ» без Кавани и Неймара – мощь или уже не то? Опрос 21159 голосов Круты и без них Без шансов перед таким «МЮ»

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