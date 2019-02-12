«Ди Мария – гибрид змеи и крысы». В «МЮ» Анхеля сначала обожали, а потом возненавидели

26 августа 2014 года болельщики «Манчестер Юнайтед» не скрывали улыбок. Долгое лето, полное нелепых слухов и обидных фейков, заканчивалось гениальным трансфером: клуб выложил рекордные 75 миллионов евро за Анхеля ди Марию. Вингера «Реала» встречали как спасителя. После убого сезона при Мойесе и ухода постаревших воинов Ферги «МЮ» купил звездного вингера – идеальный расклад для клуба, привыкшего к постоянному вниманию и красивому футболу.

В первые месяцы трансферного окна «Юнайтед» подписал лишь Эрреру, Шоу и Рохо. Первых двух ждали еще при Мойесе, а аргентинский защитник не тянул на замену Видичу и Фердинанду. Зато приезд его соотечественника произвел нужный эффект: акции «МЮ» подскочили, фаны восторженно ретвитили фотографии с вице-чемпионом мира в клубной атрибутике, а другим клубам нечем было ответить на такой амбициозный ход. Вдобавок новичок получил седьмой номер, который до него носили Кантона, Бекхэм и Роналду. Решение поощрить главную звезду команды со старта выглядело логичным.

Анхель ди Мария и Луи ван ГалEurosport

«Я счастлив, что оказался в «Ман Юнайтед», – сыпал красивыми фразами Ди Мария. – Ко мне проявляли интерес разные клубы, но «Юнайтед» – единственное место, куда я перешел бы после «Реала». Я впечатлен видением Луи ван Гала и тем, как все в клубе хотят вернуться на вершину». Несмотря на пафосные слова главных людей клуба в начале сезона, «МЮ» провалил первые четыре игры: пропустил четыре гола от «МК Донс» в Кубке Лиги и набрал одно очко в чемпионате.

На «Олд Траффорд» не отчаивались. Уже через пару недель показалось, что Ди Мария адаптировался и теперь поведет клуб к чемпионству. Аргентинец поучаствовал в разгроме «КПР», а матч против «Лестера» начал шикарным голом. «МЮ» повел 3:1, фанаты пересчитывали звездные имена в атаке, Анхель, Ван Перси, Руни и Фалькао мутузили соперника. Но уже в этом матче что-то пошло не так: «лисы», боровшиеся за выживание с первых туров, закинули «Юнайтед» четыре гола во втором тайме, а Ди Мария потерялся и уступил место Мате.

Его голы все еще трендились в соцсетях, а сам звездный новичок бодро держался на интервью, но с каждой следующей игрой становилось очевиднее, что между клубом и игроком нет гармонии. После первых грубых подкатов Ди Мария уныло плелся по полю и изредка пробовал финты, которые становились поводом для шуток, а не восторга. Уже к середине осени в «МЮ» с удивлением поняли, что человеку, за которого отдали рекордные деньги, не нравится на «Олд Траффорд».

В Манчестере Анхеля угнетало все: плохие еда и погода, жесткие защитники, серость «МЮ», который не соответствовал его ожиданиям. Но больше всего раздражали требования тренера. Несмотря на сумасшедший состав в атаке, Ван Гал уже трансформировал «Юнайтед» в самую скучную команду чемпионата – голландский философ требовал весь матч играть в пас и комбинировать в центре поля. Он полностью отказался от прямолинейного футбола, который позволял Ди Марии проявлять лучшие качества: скорость, дриблинг, дальний удар. «МЮ», в котором застрял Анхель, владел мячом 70 % времени, но редко создавал хотя бы пару опасных моментов за матч.

Ситуация ухудшилась в ноябре, когда он повредил подколенное сухожилие. Травма лишила Ди Марию не только уверенности, но и места в стартовом составе. С ним произошло то же, что с Алексисом несколько лет спустя, только Анхеля усадил в запас не Марсьяль, а списанный на пенсию Янг. Даже молодой Янузай, от которого Железный Тюльпан не был в восторге, выходил чаще аргентинца. В январе в арендованный семьей Ди Марии в Чешире особняк влезли грабители. Кража со взломом стала последней каплей – Англия достала Анхеля, и он решил не задерживаться в «Юнайтед» дольше одного сезона.

В марте Ван Гал предоставил Ди Марии шанс в 1/4 Кубка Англии против «Арсенала». Вингер так завелся, что когда судья показал ему желтую за дайвинг, не сдержался и постучал его по спине. Эксцентричный Майкл Оливер возмущенно посмотрел на Анхеля и мгновенно достал вторую карточку. Ди Мария ушел в раздевалку, а по оцепеневшему взгляду Ван Гала стало ясно, что карьера аргентинца в «МЮ» скоро закончится.

Анхель ди МарияEurosport

На каждую вспышку гениальности у него приходилось несколько провальных действий. После шикарного ассиста на Хуана Мату на «Энфилде» Анхель сразу же ошибся: зачем-то коснулся летящего в аут мяча и подарил «Ливерпулю» вбрасывание. Каждое действие Анхеля отдавало обреченностью, и ему, и тренеру, и клубу хотелось, чтобы эти мучения поскорее закончились.

К концу сезона аргентинца уже записали во всех хит-листы главных провалов сезона. Даже Торрес забивал за «Челси» важные голы и выигрывал трофеи. Робиньо выдал в «Манчестер Сити» яркий старт и запомнился больше, чем Ди Мария. Анхель так и остался в английском футболе чужаком.

Несмотря на это, болельщики были в шоке, когда в августе 2015-го «МЮ» объявил о трансфере Ди Марии в «ПСЖ». Клуб продал полузащитника почти за ту же сумму, которую год назад отдал «Мадриду», но наивных фанатов возмутила бесхарактерность аргентинца, который расхваливал «красных дьяволов» после перехода и не захотел бороться при первых же трудностях. «Ди Мария – гибрид змеи и крысы, – унижали беглеца в твиттере. – Надеюсь, в «ПСЖ» не удивятся, когда на медобследовании окажется, что он бесхребетный».

Сам Анхель объяснил уход непониманием Ван Гала: «Я провел в «МЮ» не лучшее время в карьере. Вернее, мне не дали провести там лучшее время. Были проблемы с тренером, но к счастью я перешел в «ПСЖ» и снова показал, кто я такой». Оправдание получилось неубедительным – в еще одном интервью Ди Мария намекнул, что с самого начала мечтал о Париже, а не о Манчестере, и провел в Англии год только из-за проблем «ПСЖ» с фэйр-плей: «Мой переход случился бы раньше, но этому помешали финансовые обстоятельства, и я оказался в «Юнайтед». Когда мне представился еще один шанс, я не мог отказать».

В ответ на это Ди Марии припомнили слова о том, что «МЮ» был его первым и единственным выбором после «Реала», но аргентинцу было уже все равно: он сбежал из ненавистного Манчестера и снова играл в крупной континентальной столице. На три с половиной года Анхель забыл о городишке на севере Англии, но жеребьевка Лиги чемпионов вернула его в прошлое в первом же раунде плей-офф.

В «Юнайтед» ничто не напоминает об эпохе Ван Гала и его сменщика. Сульшер вернул команде красивый контратакующий футбол и забыл о поражениях. Ди Мария станет очередным флешбеком темных времен и обязательно получит порцию хейта от стадиона. Сначала он предал надежды болельщиков, а теперь поведет за собой «ПСЖ» без травмированных Кавани и Неймара. История ненависти аргентинского предателя и клуба из Манчестера оставалась незаконченной без большого финала.

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