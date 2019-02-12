Последнее дело Фергюсона. Сэр Алекс поможет Уле-Гуннару Сульшеру вынести «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Сэр Алекс Фергюсон вышел на пенсию почти шесть лет назад: во-первых, хотел поддержать жену после смерти сестры, во-вторых, признался, что устал от чемпионских гонок – все, хватит, пора поберечь здоровье. Поэтому он уверенно взял золото АПЛ-2012/13, прошмыгнул через почетный коридор и переместился в вип-ложу. На этом великая карьера завершилась, но думать, будто Ферги ушел полностью удовлетворенным, крайне наивно. Ведь в сердце этого перфекциониста застряла заноза, которая ноет до сих пор.

Дело в том, что еще при сэре Алексе стартовала трагическая серия «Ман Юнайтед» в Лиге чемпионов – «дьяволы» уже восемь лет не показывали там ничего приличного. Последнее мощное выступление – финал с «Барсой» в 2011 году (в сетке из топов был только «Челси»), а дальше – пустота. 2012-й – стыдный вылет из Лиги Европы (Ферги сдался Бьелсе), 2013-й – тоскливый баттл с «Реалом» (суперспорное удаление Нани), 2014-й – пинок от «Баварии» в четвертьфинале, 2015-й – вообще без Европы, 2016-й – невыход из группы, 2017-й – Кубок УЕФА, 2018-й – чудовищные матчи Моура с «Севильей».

За эти же годы «Атлетико» (не лакшери-клуб) дважды дотягивался до финала, «Боруссия» (экономят на всем) проникла туда один раз, а нищие на фоне «дьяволов» «Монако» и «Рома» запрыгивали в полуфиналы. Предел «МЮ» – 1/4 финала, да и то пять лет назад, когда повезло с жеребьевкой.

Жозе МоуриньюGetty Images

Сейчас с ней не повезло: в декабре Моуру выпал «ПСЖ», который тут же стал неприлично явным фаворитом пары (1,27 на проход – кто знает, тот поймет). Казалось, Тухель и Неймар раскатают этот сброд, который тогда вообще ничего не показывал и выживал исключительно за счет сэйвов Де Хеа. Но потом Особенного вышвырнули, наугад назначили безотказного Сульшера, а у него поперло настолько, что сэнсэй Фергюсон, несмотря на перенесенный инсульт, стал консультантом при Уле-Гуннаре.

Важно понимать: второй раз такой трюк не сработает. Сэр Алекс сфокусировался именно на этом сезоне, который пришлось экстренно спасать. Теперь Ферги толкает речи в раздевалке и приезжает на тренировки, а игроки просто не могут его подвести. Даже британские таблоиды не знают, какова реальная роль шотландца в успехах Сульшера, но, судя по всему, могучий старик всегда находит правильные слова – не о тактике, а о том, с каким настроем должен играть «Ман Юнайтед».

Сэр Алекс и Уле-Гуннар выдали мегасерию и полностью перевернули расклады перед плей-офф Лиги чемпионов. Формально «МЮ» остался андердогом, но уже не таким, как два месяца назад. Тогда «ПСЖ» заранее поздравляли с четвертьфиналом, а сейчас Тухелю можно лишь посочувствовать. Во-первых, он остался без Мёнье, Неймара и Кавани, во-вторых, полностью изменилась психология противника.

«Юнайтед» сыграет смело и дерзко, потому что совершенно не боится проиграть – вылет будет грустным, но ожидаемым. Зато первая за восемь лет победа над грандом в ЛЧ – словно справка о выздоровлении. Два удачных матча – и все, миссия выполнена, Ферги уже возвращался не зря. Клуб опять войдет в восьмерку лучших на континенте, команда зверски зарядится перед тяжелейшим финишем в АПЛ (там «МЮ» уже в четверке), а Уле-Гуннар точно получит полноценный контракт.

Уле-Гуннар СульшерGetty Images

Поэтому битва с «ПСЖ» – самое важное и волнующее, что случалось с «дьяволами» со времен ухода сэра Алекса. На парижан должно надавить абсолютно все: и здоровенная тень Фергюсона, и беспроигрышный страйк Сульшера, и собственные проблемы, и ревущий «Олд Траффорд». Так что хотя Тухель – отличный и грамотный коуч, ему придется попридержать европейские амбиции. В этот раз Ферги-тайм растянется как минимум на 180 минут.

Другие сочные тексты Павла Городницкого, посвященные ЛЧ:

Месси – самый великий игрок, которого я видел живьем. А кого видели вы?

Месси – лучший страйкер, «Сити» – не лучший английский клуб. Прогнозы на плей-офф Лиги чемпионов

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте