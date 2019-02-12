«Боруссия» отложила вылет в Лондон на матч против «Тоттенхэма» из-за того, что Санчо забыл паспорт

Дортмундская «Боруссия» вылетела в Лондон на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» с опозданием из-за полузащитника Джейдона Санчо.

Вингер забыл паспорт и понял это только в аэропорту, поэтому ему пришлось в срочном порядке вернуться домой за документом, сообщает BBC.

Матч «Тоттенхэма» и «Боруссии» пройдет 13 февраля на лондонском «Уэмбли»..

В 21 матче Бундеслиги Санчо забил 7 мячей и сделал 11 ассистов.

По данным CIES Football Observatory, Джейдон подорожал с начала сезона на 806%.

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