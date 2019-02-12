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«Реал» возглавил рейтинг топ-30 крупнейших клубов мира от France Football, «Барселона» – вторая
Гвардиола не согласен.
Издание France Football составило рейтинг топ-30 крупнейших клубов мира.
Расчет шел по десяти показателям: рыночная стоимость состава, выигранные континентальные турниры, игроки с «Золотым мячом», сумма рекордного трансфера, общие доходы; проданные футболки, средняя посещаемость матчей, охват аудитории, подписчики в социальных сетях, клубная история (субъективный рейтинг).
Первое место занял мадридский «Реал», в тройку вошли «Барселона» и «МЮ», сообщает сайт издания.
- Из неевропейских клубов в тридцатку вошли «Бока Хуниорс», «Аль-Ахли», «Индепендьенте», «Америка», «Сантос».
- «Тосно», «Амкара», «Оренбурга» и других русских команд в списке не оказалось.
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