Imago

«Реал» возглавил рейтинг топ-30 крупнейших клубов мира от France Football, «Барселона» – вторая

«Реал» возглавил рейтинг топ-30 крупнейших клубов мира от France Football, «Барселона» – вторая
Eurosport

Вчера в 21:17Обновлено Вчера в 21:25

Гвардиола не согласен.

Издание France Football составило рейтинг топ-30 крупнейших клубов мира.

Расчет шел по десяти показателям: рыночная стоимость состава, выигранные континентальные турниры, игроки с «Золотым мячом», сумма рекордного трансфера, общие доходы; проданные футболки, средняя посещаемость матчей, охват аудитории, подписчики в социальных сетях, клубная история (субъективный рейтинг).

Первое место занял мадридский «Реал», в тройку вошли «Барселона» и «МЮ», сообщает сайт издания.

  • Из неевропейских клубов в тридцатку вошли «Бока Хуниорс», «Аль-Ахли», «Индепендьенте», «Америка», «Сантос».
  • «Тосно», «Амкара», «Оренбурга» и других русских команд в списке не оказалось.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте