Оскорбительная надпись про Килиана Мбаппе в метро Парижа собрала комбо из ксенофобии и антисемитизма
Новый расистский скандал в футболе.
В парижском метро перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» появилась оскорбительная надпись в адрес форварда парижан Килиана Мбаппе.
«Мбаппе – ублюдочный объевреившийся негр», – гласило граффити в одном из вагонов.
- Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году.
- Первая игра проходит на «Олд Траффорд», ответная встреча в Париже состоится 6 марта.
- Килиан – единственный из тройки с Неймаром и Кавани, кто вышел на поле в матче с «МЮ». У двух других из трио травмы.
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