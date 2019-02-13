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Оскорбительная надпись про Килиана Мбаппе в метро Парижа собрала комбо из ксенофобии и антисемитизма

Оскорбительная надпись про Мбаппе в метро Парижа собрала комбо из ксенофобии и антисемитизма
Eurosport

23 ч. назад

Новый расистский скандал в футболе.

В парижском метро перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» появилась оскорбительная надпись в адрес форварда парижан Килиана Мбаппе.

«Мбаппе – ублюдочный объевреившийся негр», – гласило граффити в одном из вагонов.

  • Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году.
  • Первая игра проходит на «Олд Траффорд», ответная встреча в Париже состоится 6 марта.
  • Килиан – единственный из тройки с Неймаром и Кавани, кто вышел на поле в матче с «МЮ». У двух других из трио травмы.
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