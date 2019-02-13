2 ассиста Ди Марии и голы Кимпембе с Мбаппе – весь рецепт уничтожения «МЮ» от «ПСЖ»

«ПСЖ» обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала ЛЧ – 2:0.

Счет открыл Преснель Кимпембе на 53-й минуте. После подачи углового Анхеля ди Марии его оставили одного на линии вратарской, за что последовала мгновенная расплата.

На исходе часа Мбаппе удвоил преимущество парижан. Вновь ассист Ди Марии – Килиан с пары метров внес мяч в сетку.

Ответная встреча в Париже состоится 6 марта.

У «ПСЖ из-за травм не играли форварды Неймар и Эдинсон Кавани, а также защитник Томас Мёнье.

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