2 ассиста Ди Марии и голы Кимпембе с Мбаппе – весь рецепт уничтожения «МЮ» от «ПСЖ»
«Дьяволы» перед ответкой в критическом положении.
«ПСЖ» обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала ЛЧ – 2:0.
Счет открыл Преснель Кимпембе на 53-й минуте. После подачи углового Анхеля ди Марии его оставили одного на линии вратарской, за что последовала мгновенная расплата.
На исходе часа Мбаппе удвоил преимущество парижан. Вновь ассист Ди Марии – Килиан с пары метров внес мяч в сетку.
- Ответная встреча в Париже состоится 6 марта.
- У «ПСЖ из-за травм не играли форварды Неймар и Эдинсон Кавани, а также защитник Томас Мёнье.
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