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Мбаппе, Ди Мария или Рэшфорд? Выбери героев матча Лиги чемпионов «МЮ» – «ПСЖ»
Только лучшие перцы.
«ПСЖ» обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала ЛЧ – 2:0. В составе гостей голами отличились Килиан Мбаппе и Преснель Кимпембе, а Анхель ди Мария сделал два ассиста. Поль Погба сорвался и получил красную карточку.
Самое время выбрать лучшего игрока яркого матча.
- Ответная встреча в Париже состоится 6 марта.
- У «ПСЖ из-за травм не играли форварды Неймар и Эдинсон Кавани, а также защитник Томас Мёнье.
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