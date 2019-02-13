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Мбаппе, Ди Мария или Рэшфорд? Выбери героев матча Лиги чемпионов «МЮ» – «ПСЖ»

Мбаппе, Ди Мария или Рэшфорд? Выбери героев матча «МЮ» – «ПСЖ»
Артем Буторин

22 ч. назад

Только лучшие перцы.

«ПСЖ» обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала ЛЧ – 2:0. В составе гостей голами отличились Килиан Мбаппе и Преснель Кимпембе, а Анхель ди Мария сделал два ассиста. Поль Погба сорвался и получил красную карточку.

Самое время выбрать лучшего игрока яркого матча.

  • Ответная встреча в Париже состоится 6 марта.
  • У «ПСЖ из-за травм не играли форварды Неймар и Эдинсон Кавани, а также защитник Томас Мёнье.
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