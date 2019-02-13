В Риме нашли нового Франческо Тотти. Он уже прибил «Порту»

В последние годы итальянский футбол переживает, если не кризис, то, как минимум застой. Яркие таланты появляются редко, а по-настоящему раскрываются вообще единицы. Пожалуй, главной звездой поколения считают Джанлуиджи Доннарумму, но он – вратарь, а вот с креативными игроками у «скуадры адзурры» не получалось довольно давно. Теперь шанс на светлое будущее есть, и зовут его Николо Дзаньоло.

Парню всего 19, а он уже тащит клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов, попутно оформляя самый молодой итальянский дубль в истории этого еврокубка. Сложно восхищаться его юности, пока он существует во Вселенной, где есть Килиан Мбаппе, но Дзаньоло тоже заслуживает внимания.

У Николо интересная судьба. Воспитавшая его «Фиорентина» выгнала парня по достижении 16 лет из-за того, что он недостаточно высок. Таланта сразу же подхватила «Виртус Энтелья». За переход будущей звезды в маленьком клубе ни отдали ни евро, а уже через сезон радовались почти двухмиллионному траншу от «Интера».

«Был ли я разочарован тем, как все закончилось? Да, потому что они плохо обращались со мной, учитывая, что я был там [в «Фиорентине»] девять лет», – сказал Дзаньоло после расставания с «фиалками» затаил обиду и на всякий случай вырос до 190 см.

Обида пропорционально увеличилась в размерах после того, как после года нахождения в структуре «Интера» (миланцы отбили Дзаньоло в борьбе с «Ювентусом» и «Миланом» и заплатили за него 1,8 млн евро), Николо попросили и оттуда. «Нерадзурри» столкнулись с проблемой ФФП и решили ее странным образом. Выкупили у «Ромы» 30-летнего Раджу Наингголана за 38 миллионов евро, а обратно отправили 27-летнего Давиде Сантона (9,5 млн евро) и 19-летнего Николо Дзаньоло (4,5 млн евро). Короче говоря, бельгиец обошелся всего в 24 миллиона, но едва ли отработал хотя бы половину этих средств.

Дзаньоло же покрыл жалкую сумму трансфера с запасом. С момента дебюта в «джаллоросси» парень стал самым молодым автором трех голов в Серии А со времен Франческо Тотти, а еще закинул «Сассуоло» такой голешник, что премию Пушкаша в этом году можно и не разыгрывать.

В «Роме» совершили какую-то гениальную сделку, но болельщики поняли это не сразу. Сначала спортивного директора римлян Рамона Мончи обвинили в слабоумии: обмен Наингголана на нестабильного Сантона, 24 млн евро и ноунейма Дзаньоло выглядел крайне невразумительно. Сейчас по поводу Николо высказываются многие, но мнение большинства после матча с «Порту» выразил капитан «Ромы» Даниэле де Росси: «Игра Дзаньоло уже давно ни для кого не сюрприз. Это уже великий игрок, который станет великим чемпионом».

За этот сезон молодой полузащитник успел побывать в двух сборных Италии. Сначала феерил в центре поля на Евро до 19 лет, а потом получил приглашение в главную команду от Роберто Манчини. Причем вызов в основную сборную случился даже раньше дебюта юнца за «Рому».

Первый же матч за «джалоросси» Николо сыграл против «Реала» в ЛЧ. Получилось смазанно и больно (итальянцы получили три безответных пробоины), но после этого парня начали активнее привлекать к основе.

Дзаньоло по стилю напоминает Месси и периодически (в матче против «Порту», например) даже играет на позиции Лео, но его приоритетная место на поле – «десятка». Для нее у него есть все данные. По описанию итальянских и не только специалистов у Николо феноменальная техника и самообладание (пересмотрите гол «Сассуоло»), а его отец и вовсе говорит, что сын напоминает молодого Кака. Великого Тотти Дзаньоло копирует скорее статистикой в молодом возрасте.

Бурное развитие и сравнения с великими привели к тому, что слухи уже отправляют парня в «Ювентус», а сумму трансфера обозначают в районе 40 миллионов евро. 15% от сделки в любом случае получит «Интер», который прописал такой пункт в трансферном контракте Дзаньоло. Видимо, правильно сделал, потому что сейчас Николо лучший в «Роме» по количеству обводок в среднем за матч (1,9) и отборам (2), третий по количеству ударов (2,1). А еще он лидер «джалоросси» по километражу – в четырех полных матчах чемпионата из шести он намотал больше всех километров.

Дзаньоло использует скрытый гнев в адрес руководств «Фиорентины» и «Интера», чтобы развиваться и доказывать, что его выбросили зря и, если развитие парня продолжится теми же темпами, то у Рима появится новая «десятка» на годы вперед.

«Рома» – «Порту» – 2:1