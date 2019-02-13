Уле-Гуннар Сульшер слил «ПСЖ», как студент. Это может стоить ему полноценного контракта в «МЮ»

Восьмушку Лиги чемпионов многие называли экзаменом для Сульшера. Хотя весь период работы норвежца в «МЮ» в некотором роде сессия. Даже по датам совпадает с обычной студенческой канителью. Какие-то предметы Уле-Гуннар закрывал автоматом («Кардифф», «Фулхэм»). К другим удачно готовил шпоры («Тоттенхэм», «Арсенал»). При Сульшере манкунианцы выиграли 10 из 11 матчей, но чем ближе была Лига чемпионов, тем сильнее сосало под ложечкой – уж слишком все хорошо.

В 1976-м Бьорн Борг впервые выиграл Уимблдон. На следующий год он приехал в Англию в стрессе – «Вдруг проиграю?», – но защитил титул. Через год ситуация повторилась, но давление стало сильнее. Борг пять раз подряд побеждал на Уимблдоне, но каждый приезд превращался в настоящее мучение из-за страха проиграть титул. Когда швед на шестой раз, наконец, уступил принципиальному сопернику Джону Макинрою, то испытал колоссальное облегчение. Это можно сравнить с внезапной беспроигрышной серией Уле-Гуннара с «МЮ». В результате, манки тоже испугались не «ПСЖ», а самих себя.

Хуан Мата, Уле-Гуннар Сульшер, Давид де ХеаEurosport

«Париж» забил в 21-м матче Лиги чемпионов подряд, а еще закатил больше всех в нынешнем розыгрыше турнира (17). При этом у «красных дьяволов» 35 пропущенных в АПЛ – у «Ньюкасла» с 16-й строчки на один меньше. То, что парижане забьют хотя бы один, было понятно еще после жеребьевки. Вылет Неймара и Кавани существенно сокращал шансы, но и без этого главная цель «Манчестера» была очевидна – забить больше, чем пропустить.

И «МЮ» владел всем для победы: шикарной серией из 11 матчей, полным «Олд Траффорд», сэром Алексом в роли заводилы, восставшим Погба (11+8), связкой Рэшфорд-Марсьяль (27 очков по системе гол+пас на двоих). Легче всего все прошляпить, когда возможность сама идет в руки. Сульшер так и поступил.

Фанаты могут пожаловаться, что две травмы в конце первого тайма сломали игру, а Санчес и Мата далеки от оптимальных кондиций. Но в реальности сломавшиеся Марсьяль и Лингард были бесполезны ровно настолько, насколько и чилиец с испанцем: за весь первый тайм Антони сделал всего восемь касаний – даже у Де Хеа набралось девять. У этого есть простое объяснение.

Поль Погба против МаркиньосаGetty Images

Беспроигрышная серия «Юнайтед» во многом зависит от взлета Поля Погба. В матче с «Тоттенхэмом» француз рулил всей игрой – шесть ударов, три острых паса и пять обводок. Значит, чтобы убить игру англичан, достаточно выключить лидера. С этой задачей блестяще справились Маркиньос и Кимпембе – Рэшфорд, Марсьяль и Лингард голодали весь первый тайм без пасов Поля. В результате у француза всего два острых паса, две обводки и один удар и красная карточка. План Тухеля сработал на 120% – он выключил Погба из первого матча, а в результате француз сам выпилился из ответной встречи.

«Манчестер Юнайтед» сыграл именно так, как ждал от него немецкий коуч парижан. Манки просто испугались и фактически сдались – ни одна команда в истории Лиги чемпионов не отыгрывалась после поражения 0:2 в домашнем матче. Тухель поставил Сульшеру банальный детский мат, обнажив полное отсутствие идей у норвежца.

Раз первая восьмушка против «ПСЖ» была экзаменом, значит, дальше манкунианцев ждет пересдача с комиссией: дальше их ждут Сарри и Клопп, а после ответного матча в Париже «МЮ» отправится на встречу с Эмери и Гвардиолой. Вряд ли сэр Алекс вступится за Сульшера летом, если «Юнайтед» потратит эти игры также бездарно.

«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» – 0:2

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