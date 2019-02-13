Дубль 19-летнего Дзаньоло и корявенький гол «Порту» – главные моменты сражения «Ромы» и «Порту»

«Рома» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов выиграла у «Порту» со счетом 2:1.

Счет в игре на 70-й минуте открыл 19-летний полузащитник римлян Николо Дзаньоло: итальянец принял пас от Эдина Джеко и точно пробил в дальний угол.

Затем Дзаньоло оформил дубль – и снова при участии Джеко: босниец пробил в штангу, а Николо оставалось только отправить мяч в пустые ворота.

«Порту» ответил хозяевам голом Адриана Лопеса. Нападающий «драконов» Тикиньо неудачно пробил по воротам, но мяч очень кстати срезался в направлении Лопеса – и тот послал его в сетку.

В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «ПСЖ» – 0:2.

Ответная игра между «Ромой» и «Порту» пройдет 6 марта.

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