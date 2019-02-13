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Фанаты «МЮ» оскорбляли Ди Марию и швырнули в него бутылку пива. Он сделал вид, что отхлебнул из нее

Фанаты «МЮ» оскорбляли Ди Марию и швырнули в него бутылку пива. Он сделал вид, что отхлебнул из нее
Eurosport

15 ч. назадОбновлено 14 ч. назад

Аргентинец ответил гудящему «Олд Траффорд» двумя ассистами.

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария ударно провел матч против своей бывшей команды – «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Во втором тайме аргентинец оформил два ассиста – сперва на Преснеля Кимпембе, затем на Килиана Мбаппе. После первого гола парижан Ди Мария, которого весь матч освистывали трибуны «Олд Траффорд», бросил фанатам соперника фразу «Пошли на *** [фиг]» (F*** off).

А еще в Ди Марию бросили бутылку с пивом – и он сделал вид, что отхлебнул из нее.

  • Ди Мария выступал за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2014/15.
  • Ответная игра между «МЮ» и «ПСЖ» пройдет 6 марта.

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