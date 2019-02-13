Фанаты «МЮ» оскорбляли Ди Марию и швырнули в него бутылку пива. Он сделал вид, что отхлебнул из нее

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария ударно провел матч против своей бывшей команды – «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Во втором тайме аргентинец оформил два ассиста – сперва на Преснеля Кимпембе, затем на Килиана Мбаппе. После первого гола парижан Ди Мария, которого весь матч освистывали трибуны «Олд Траффорд», бросил фанатам соперника фразу «Пошли на *** [фиг]» (F*** off).

А еще в Ди Марию бросили бутылку с пивом – и он сделал вид, что отхлебнул из нее.

Ди Мария выступал за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2014/15.

Ответная игра между «МЮ» и «ПСЖ» пройдет 6 марта.

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