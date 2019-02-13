20-летний Килиан Мбаппе сравнялся с Зинедином Зиданом, Роналдо и Мирославом Клозе по голам в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в матче 1/8 Лиги чемпионов против «МЮ» (2:0) забил свой 14-й мяч за все время выступлений в турнире.

По мячам, забитым в ЛЧ, Мбаппе уже сравнялся с легендарным французским игроком Зинедином Зиданом. Чтобы оформить 14 голов в главном клубном турнире Европы, Килиану понадобилось 24 матча, Зидану – 80.

По 14 мячей в Лиге чемпионов забили и такие известные футболисты, как Роналдо, Мирослав Клозе, Адриано и Давид Вилья.

Зидан – автор победного мяча в финале Лиги чемпионов-2001/02.

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