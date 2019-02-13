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Грубейший фол Поля Погба на Дани Алвесе, который оставил «МЮ» без лучшего игрока в ответном матче

Грубейший фол Погба на Алвесе, который оставил «МЮ» без лучшего игрока в ответном матче
Eurosport

14 ч. назад

Шансов у команды Уле-Гуннара Сульшера практически нет.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил красную карточку в матче 1/8 финала против «Пари-Сен Жермен» (0:2).

На 89-й минуте француз совершил грубый фол против игрока парижан Дани Алвеса и получил вторую желтую. Теперь Поль не сыграет в ответной встрече.

  • Голами в прошедшем матче отметились Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе.
  • Ответная игра пройдет 6 марта в Париже.

Фанаты «МЮ» оскорбляли Ди Марию и швырнули в него бутылку пива. Он сделал вид, что отхлебнул из нее

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