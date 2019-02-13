Other Agency
Грубейший фол Поля Погба на Дани Алвесе, который оставил «МЮ» без лучшего игрока в ответном матче
Шансов у команды Уле-Гуннара Сульшера практически нет.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил красную карточку в матче 1/8 финала против «Пари-Сен Жермен» (0:2).
На 89-й минуте француз совершил грубый фол против игрока парижан Дани Алвеса и получил вторую желтую. Теперь Поль не сыграет в ответной встрече.
- Голами в прошедшем матче отметились Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе.
- Ответная игра пройдет 6 марта в Париже.
Фанаты «МЮ» оскорбляли Ди Марию и швырнули в него бутылку пива. Он сделал вид, что отхлебнул из нее
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте