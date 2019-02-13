Фил Невилл: «У «Манчестер Юнайтед» нет шансов пройти дальше в Лиге чемпионов»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл считает, что команда Уле-Гуннара Сульшера не способна пройти в 1/4 Лиги чемпионов.

«Я не думаю, что у «МЮ» есть хоть какие-то шансы в ответном матче. «ПСЖ» – это слишком разумная европейская команда, по сравнению с «МЮ» у парижан куда больше класса.

Сегодня Мбаппе не показал свой лучший футбол, но все равно уничтожил соперника», – приводит слова Невилла BBC.

«ПСЖ» выиграл у «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 2:0.

Голами отметились Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе.

Фанаты «МЮ» оскорбляли Ди Марию и швырнули в него бутылку пива. Он сделал вид, что отхлебнул из нее

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