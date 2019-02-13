Дани Алвес: «ПСЖ» пора потерять девственность в Лиге чемпионов»

Игрок «ПСЖ» Дани Алвес прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

«Наша цель – победить во всех турнирах. Мы работаем над этим каждый день. Решаем поставленные задачи, будь то Кубок, Лига чемпионов или чемпионат Франции. Но если мы победим в Лиге чемпионов, это будет здорово.

Думаю, нам пора потерять девственность в Лиге чемпионов раз и навсегда. Мы усердно работаем над этим», – приводит слова Алвеса Goal.

«ПСЖ» выиграл у «МЮ» со счетом 2:0 благодаря голам Преснеля Кимпембе и Килиана Мбаппе.

Ответная игра пройдет в Париже 6 марта.

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