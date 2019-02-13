«Париж» наконец тащат не селебрити, а тренер. Томас Тухель размазал «Юнайтед» и спрятал Поля Погба

За день до игры Томас Тухель назвал Уле-Гуннара Сульшера доктором, который излечил «Юнайтед» от всех болезней. Как показал сам матч, пока норвежец может быть лишь педиатром – Тухель подготовил шикарный план и устроил коллеге тактический мастер-класс.

Главной фишкой Томаса снова стала гибридная схема. Похожий прием он удачно использовал в игре с «Ливерпулем» – тогда «Париж» играл по схеме 4-4-2 в обороне и по 3-5-2 в атаке. Ротацией управлял Маркиньос: когда «ПСЖ» владел мячом, бразилец опускался в центр обороны; когда мячом владел «Ливерпуль», он поднимался в опорную зону. Это сработало.

Против «МЮ» Тухель слегка изменил конфигурацию. Во-первых, Маркиньос не жонглировал позициями – все 90 минут бразилец отбегал в опорной зоне вместе с Верратти. Во-вторых, «Париж» подготовил другую схему под игру с мячом – команда использовала 3-4-2-1 с двумя десятками в лице Ди Марии и Дракслера. Без мяча «Париж» выстраивал те же 4-4-2.

Атакующая расстановка давала сразу два преимущества. Во-первых, «Париж» имел численный перевес в полузащите – Дракслер, Ди Мария, Маркиньос и Верратти против Погба, Эрреры и Матича. Похоже, Тухель специально нагрузил среднюю линию «Юнайтед» – даже после прихода Сульшера она проваливается в больших матчах. Главная причина – свобода Погба и, соответственно, двойная нагрузка на Матича и Эрреру.

Во-вторых, «Париж» был более-менее защищен от фирменных контратак «МЮ». Против «Тоттенхэма» и «Арсенала» «дьяволы» вылетали в быстрый отрыв с преимуществом – их атакующая тройка оставалась против двух центральных защитников. Тухель учел этот момент – даже если «Париж» терял мяч, сзади оставалось три игрока (Керер, Силва и Кимпембе). Это все равно опасно, но у Лингарда, Рэшфорда и Марсьяля хотя бы не было перевеса.

В первые полчаса «Париж» выполнял план только частично. Тухеля бесило, что четверка полузащитников не разыгрывает лишнего и слишком быстро обостряет – Томас даже показал, что лучше использовать короткие передачи. В моментах после потери мяча тоже было не все гладко – Кимпембе устроился на желтую, сдерживая Рэшфорда.

С более терпеливым розыгрышем «Париж» решил обе проблемы сразу. Это трансформировалось в три сценария, в которых «ПСЖ» мог либо создавать моменты, либо контролировать мяч и соперника.

Первый сценарий. «Париж» просто использует лишнего игрока в полузащите, «Юнайтед» на это никак не реагирует. Такой расклад привел к убойному моменту у Мбаппе в середине первого тайма.

У «Парижа» 4-на-3 в полузащите. Ситуацию усугубляет Погба – он не замечает рывок Дракслера из-за спины. Тот выведет Мбаппе один на одинEurosport

Второй сценарий. «Париж» снова разыгрывает лишнего в центре поля, но на этот раз Янг или Шоу выдвигаются в полузащиту и накрывают свободного игрока. В таком случае без опеки оставались уже Бернат (если в полузащиту выходил Янг) или Алвес (если Шоу). Как правило, защитники метались между позициями. Алвес и Бернат все равно получали свободу. Это трансформировалось в удар Мбаппе перед голевым корнером.

Шоу в полупозиции, мечется между Дракслером и Алвесом. Дани получит мяч и навесит на МбаппеEurosport

Янг в полупозиции, мечется между Ди Марией и Бернатом. Момент закончится ударом АнхеляEurosport

Третий сценарий. Вингеры «Юнайтед» (в первом тайме Лингард и Марсьяль, во втором – Мата и Санчес) опускаются назад и помогают с опекой Берната и Алвеса. В таком случае все важные игроки для «Парижа» перекрыты. Это наименее проблемный вариант, но даже он предполагал огромные трудности. Из-за низких позиций вингеров «Юнайтед» просто не мог вылететь в контратаки – Рэшфорд был один против тройки ЦЗ «Парижа». Это вылилось в период доминирования «ПСЖ» во втором тайме. С 46-й по 66-ю минуту «ПСЖ» пробил восемь раз, «Юнайтед» – всего один.

Тройкой защитников и ограничением свободы для вингеров Тухель лишь наполовину сдержал атаку «МЮ». Совсем пустой ее сделала персональная опека Погба в исполнении Маркиньоса. Этот момент отметил разбиравший матч для Bein Sport Арсен Венгер.

Заслуга Тухеля в этом тоже велика. Как правило, Верратти играет ближе к правому флангу «Парижа», с выходом в опорной зоне Маркиньоса он сместился левее. Это было сделано специально для того, чтобы бразилец оказывался рядом с Погба. При Сульшере француз играет левого центрального полузащитника. Тухель определенно это учел.

Поль избавлялся от опеки Маркиньоса смещениями на правый край – бразилец не хотел покидать позицию и оголять опорную зону. Однажды это даже вылилось в шикарный проход Погба в штрафную, но показательно, насколько быстро на него отреагировал Маркиньос. Бразилец просто менялся местами с Верратти, когда чемпион мира покидал привычную локацию.

Погба уходит на правый край. Маркиньос не проследует за ним, Поль пройдет в штрафнуюEurosport

Похожий эпизод, только теперь Маркиньос поменялся с Верратти и уже опекает ПогбаEurosport

Эпизод с удалением Поля лишь подсветил беспомощность Погба. Из-за опеки Маркиньоса он провел самый серый матч при Сульшере. Полузащитник нанес только один удар (по сезону – 3,4) и пасовал с точностью 75,6% (по сезону – 83,8%). Перед матчем Тухель опасался рывков Погба в штрафную, но из нее француз не пробил ни разу.

В общей сложности «Юнайтед» нанес только два удара из штрафной. Оба были заблокированы. И тот, и другой факт прекрасно характеризуют оборону «ПСЖ». Вклад Силвы, Керера и Кимпембе не стоит недооценивать – на таком же космическом уровне защитники отыграли и с «Ливерпулем».

«МЮ» относительно обострял только с фланга Янга – за ним временами не дорабатывал Ди Мария. Свободу Эшли хозяева переводили в бесконечные навесы, но только один из них дошел до партнера. Все остальные подачи были либо неточны (защитники «ПСЖ» хорошо выбирали позицию), либо просто выбивались (защитники «ПСЖ» прекрасно играли головой).

Слева – карта навесов «Юнайтед» (всего 1 из 16 привел к удару, все остальные даже не дошли до игрока). Справа – карта выносов игроков «ПСЖ» головойEurosport

Самое забавное, что даже относительные недоработки Ди Марии принесли гораздо больше пользы, чем вреда. Перед вторым голом «Парижа» аргентинец банально оторвался от Янга – Эшли не успел вернуться после атаки «МЮ», Анхель получил пространство для рывка и перевел ее в голевой пас для Мбаппе.

Янг только возвращается в оборону, Ди Мария начинает рывок из его зоныEurosport

В предыдущих розыгрышах ЛЧ «ПСЖ» часто подводили тренеры – Блан струсил в четвертьфинале-2015/16 с «Сити», Эмери – в культовой ответке с «Барселоной» в сезоне-2016/17. Это сделало «Париж» слишком зависимым от селебрити вроде Златана и Неймара. Тухель отличается от предшественников – лишившись лидеров, он прекрасно подготовился к лучшей команде АПЛ по текущей форме.

За несколько лет до получения тренерской лицензии Томас проходил курсы по английской филологии. Видимо, не зря – сначала Тухель прочитал лучшую команду всего английского сезона, потом – невероятно вдохновленный от смены тренера клуб. Учитывая все обстоятельства, это тянет на лучший тренерский перфоманс в ЛЧ.

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