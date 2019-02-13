Эдвин ван дер Сар: «Реал» – победоносная машина. Но у «Барселоны» и Месси больше очарования»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар сравнил достижения «Реала» и «Барселоны» за последние десять лет.

– Хосеп Гвардиола недавно заявил, что лучшие команды десятилетия – это «Барселона», «Бавария» и «Ювентус». Вы согласны с этим?

– Что касается национальных чемпионатов, то да, здесь Гвардиола прав. Но лучшая команда в Европе – это «Реал». Пару лет назад я был на «Сантьяго Бернабеу» вместе с Зинедином Зиданом и Роберто Карлосом. Мы зашли в клубный музей, и я увидел шесть маленьких Кубков чемпионов, которые «Реал» выиграл до 1966 года. В такой момент ты думаешь: «Вот это клуб!»

«Реал» – это машина, штампующая победы. И Криштиану идеально отвечал ценностям «Реала», он настоящая звезда. Но «Барселона» и Месси обладают большим очарованием. Нечто подобное есть и у «Аякса», – сказал Ван дер Сар в интервью El País.

«Реал» выиграл четыре Лиги чемпионов из последних пяти.

В чемпионате Испании на счету «галактикос» две победы за десять лет, на счету «Барсы» – 7.

Гвардиола назвал «Ювентус», «Баварию» и «Барселону» лучшими клубами 10-х. Он поехал или нет?

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