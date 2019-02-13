Аксель Витсель: «АПЛ не лучше Бундеслиги. Все дело в медийном хайпе»

Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель не считает Бундеслигу более слабым чемпионатом, чем АПЛ.

«Я не думаю, что английская Премьер-лига в целом лучше Бундеслиги. Все дело в медийном хайпе. Гораздо большее число людей по всему миру смотрит АПЛ по телевидению, потому что она доступна практически везде.

Так сложилось исторически, что международные медиа больше связаны с Англией, нежели с Германией, Италией или Францией. Но я не вижу больших различий в качестве футбола», – приводит слова Витселя Sportbuzzer.

Витсель стал игроком «Боруссии» летом 2018 года.

Дортмундская команда занимает первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «Баварию» на пять очков.

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