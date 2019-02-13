Гипертатуированный фанат поклялся в верности «Боруссии». И набил на спине «Сигнал Идуна Парк»

У дортмундской «Боруссии» очень преданная фан-база: стадион «Сигнал Идуна Парк» стабильно входит в число самых посещаемых в Европе, занимая в топе популярнейших арен первую строчку. Кто-то выражает любовь к «Боруссии», распевая кричалки на стадионе, а кто-то – как житель Дортмунда Деннис Кулле – проецирует страсть к команде Люсьена Фавра на собственное тело.

Деннис – большой фанат тату-культуры. Например, на спине у него отпечатана огромная татуировка с архитектурой Дортмунда и эмблемой «Боруссии». С задней стороны черепа Деннис набил английское словечко «Loyal», что переводится как «преданный». Там же (только чуть правее) Кулле отпечатал немецкую версию «Loyal» – прилагательное «Unbeugsam».

Долларовый глаз набит у фаната Ройса, Санчо и Алькасера с правой стороны черепа. В инстаграм-профиле Денниса в числе его увлечений указан еще и мотоспорт, но очевидно, что иглы и краски занимают в его жизни первое место. Точнее, делят первое место с «Боруссией».

13 февраля «Боруссия» сыграет с «Тоттенхэмом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

В турнирной таблице Бундеслиги-2018/19 «Боруссия» занимает первую строчку, опережая «Баварию» на 5 очков.

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