Марсело точно уйдет в «Ювентус». Ему плохо в «Реале» без Роналду

Четыре месяца назад Transfermarkt внезапно обновил стоимость Марсело. Прайс левого защитника вырос аж на 10 миллионов евро, и это жутко нелогично – бразилец ничего не добился на ЧМ, потом провалил старт сезона с «Реалом», а затем еще и травмировался, пропустив половину осени (44 дня). Но вместо закономерного понижения или стагнации ценник достиг 70 млн евро – таким дорогим Марсело не был ни разу в карьере.

Понятно, что все суммы, указанные на Transfermarkt, глубоко условны, но немцы подметили главное – Марсело стал мегавостребованным. Причина очевидная – впервые за 11 лет он задумался об уходе из «Реала». Раньше латераль наслаждался статусом нового Роберто Карлоса, дурачился на тренировках, собирал просмотры видеоблогом и не собирался никуда уходить, но после прощания с Криштиану резко приуныл.

Надо признать: летом и осенью Марсело честно пытался изображать безразличие («Игроки уходят и завершают карьеры. «Реал» – больше, чем Роналду»), но в 2019 году совсем затосковал. Все началось с того, что в январе парень распух и загремел на скамейку, в том числе на важный матч с «Севильей». «Марсело быстро набирает лишние кило, за ним надо следить», – подтвердил бывший тренер «Мадрида» Бернд Шустер. Поэтому Солари все сделал верно, а его урок получился действенным: бразилец подсобрался, избавился от боков и вернулся в обойму.

Правда, принципиально ничего не поменялось – Марсело как страдал, так и страдает. «У меня были прекрасные отношения с Роналду и его семьей, мы играли вместе девять лет. Грустить после его ухода – нормально. Еще меня расстроил уход Кико Касильи – он сидел рядом со мной в раздевалке, а сейчас там никого нет. С другой стороны сидит Бэйл, но он не общается по-испански, только по-английски и на языке жестов», – эти жалобы бразильца выглядят крайне надуманными.

Во-первых, раздевалка «Реала» не такая огромная, чтобы там было не с кем поболтать. Марсело печалится, словно школьник, которого злобная учительница пересадила от лучшего друга. Это просто несерьезно. В «Мадриде» полно бразильцев, испанцев и других ребят, с которыми защитник может свободно разговаривать.

Марсело и Гарет БэйлGetty Images

Во-вторых, латераль зачем-то лишний раз уколол Бэйла. Валлийцу и так тяжело (проигрывает конкуренцию Винисиусу), а Марсело публично его размазал. Не выучить испанский за шесть лет – стыдно, но предъявлять за лень и пассивность нужно внутри команды, а не в интервью. Тем более, в решающий момент сезона, когда клуб как раз ожил и начал побеждать.

Так что риторику бразильца стоит понимать однозначно. Судя по всему, ему страшно надоел «Мадрид» – выиграно все что можно, мотивации нет, давление – жуткое, друзей не хватает, а тут еще и «Ювентус» предлагает 12 млн евро в год (почти в два раза больше, чем платит Перес). Никаких сомнений – летом 2019 года Марсело переедет в Турин примерно за 45-50 млн евро и наконец перестанет ныть.

Кажется, этот трансфер не сорвется даже если «Юве» возьмет Кубок чемпионов: бразильцу так плохо без любимого Криша, что он пойдет на все, лишь бы снова оказаться рядом. Теперь самое важное – доработать на максимуме этот сезон. Именно так поступил Роналду год назад, когда уже знал, что покинет Вальдебебас. И в этом аспекте Марсело тоже должен взять пример с лучшего друга, а не объедаться шоколадками, параллельно раздавая депрессивные интервью.

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