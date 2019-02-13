«Это не цензура, редакторы выбрали не то в Google». Иранское ТВ показало логотип «МЮ» из 70-х

Государственный информационный телеканал Ирана ошибся с логотипом «Манчестер Юнайтед».

Во время подводки к сюжету с результатами матча 1/8 финала Лиги чемпионов редакторы IRIB TV3 вставили старую эмблему «МЮ». Ее использовали с 1970 по 1973 гг. На каждом следующем лого «Юнайтед» изображен дьявол как символ клуба. Нынешнюю эмблему команда использует с 1998 года.

Журналисты Manoto News связались с сотрудниками IRIB TV3. «Я не цензурировал логотип «Манчестер Юнайтед», – сказал один из редакторов телеканала. – Это была графическая ошибка. Наши коллеги выбрали лого из 1970-х, когда искали его в Google. Но им не хватало знаний о спорте».

Это не первый случай, когда иранское ТВ ошибается с эмблемами футбольных команд. Ранее государственный канал этой страны заблюрил соски волчицы на лого «Ромы».

«МЮ» проиграл в первом матче «Парижу» – 0:2.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет на «Парк де Пренс» 6 марта.

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