В Лиге чемпионов впервые отменили гол после VAR. Конечно, гол «Аякса» в ворота «Реала»
VAR – Video Assistant Real.
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и мадридским «Реалом» впервые отменили забитый мяч после решения VAR.
На 37-й минуте капитан амстердамцев Маттиас де Лигт головой пробил после углового. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отразил удар голландца перед собой, Николас Тальяфико добавил в сетку вторым хэдером, но вратаря «бланкос» не пустил на перехват Душан Тадич.
Главный арбитр матча Дамир Скомина после совещания с видеорефери отменил гол. Первый тайм встречи закончился со счетом 0:0.
- Это первое применение системы VAR в еврокубках. В декабре 2018 года исполком УЕФА подтвердил, что видеоповторы введут в плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и Финале шести Лиги наций.
- С сезона-2019/20 VAR будет действовать на всех матчах еврокубков.
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