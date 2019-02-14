В Лиге чемпионов впервые отменили гол после VAR. Конечно, гол «Аякса» в ворота «Реала»

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и мадридским «Реалом» впервые отменили забитый мяч после решения VAR.

На 37-й минуте капитан амстердамцев Маттиас де Лигт головой пробил после углового. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отразил удар голландца перед собой, Николас Тальяфико добавил в сетку вторым хэдером, но вратаря «бланкос» не пустил на перехват Душан Тадич.

Главный арбитр матча Дамир Скомина после совещания с видеорефери отменил гол. Первый тайм встречи закончился со счетом 0:0.

Это первое применение системы VAR в еврокубках. В декабре 2018 года исполком УЕФА подтвердил, что видеоповторы введут в плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и Финале шести Лиги наций.

С сезона-2019/20 VAR будет действовать на всех матчах еврокубков.

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