Штанга, VAR, 3 гола и смешное падение вратаря – вот далеко не полный список хайлайтов победы «Реала»

«Аякс» бодренько провел первую половину матча с «Реалом».

В середине тайма Душан Тадич поймал пас от Лассе Шёне, вошел в штрафную и бахнул в крестовину.

Красоту амстердамцы наводили уже по ходу матча. На 36-й минуте они разорвали всю защиту «бланкос», переводили короткими передачами мяч слева в центр, оттуда чуть правее на Зиеха, и Хаким не пробил вылетевшего на удар Куртуа.

В следующей же атаке «Аякс» наконец забил. Де Лигт пробил головой с углового, Тибо неуверенно отразил, Тальяфико добавил второй раз и наконец вколотил мяч в сетку. Но арбитр Дамир Скомина вошел в историю – впервые в Лиге чемпионов использовал систему VAR, а видеоассистенты разглядели, что вратарю мешал Душан Тадич, и отменили гол.

Всего за 45 минут голландский клуб 11 раз пробил по воротам – никто не стрелял по «Реалу» чаще, чем дерзкие щеглы из «Аякса». Но еще до часа игры «Мадрид» вышел вперед. Винисиус ускакал от защитника на левом фланге, вошел в штрафную, подсунул мяч Бензема, и француз на силу бахнул в дальний угол.

Но на 75-й минуте «Амстердам» неожиданно отыгрался. Потеря испанцев на своей трети, быстрый пас на левый полуфланг, прострел в штрафную, и Хаким Зиех замкнул почти в пустые ворота.

Напряжения не выдерживал даже Андре Онана.

А за три минуты до конца основного времени «Реал» напомнил, за что его матчи нужно смотреть до самого финала. Каземиро увидел дырень в обороне «Аякса» и отправил туда Даниэля Карвахаля, латераль вырезал пас во вратарскую, Онана пролетел мимо мяча, и вышедший на замену Марко Асенсио подставил ножку перед опустевшим створом.

Свеженький Каспер Дольберг на 93-й выходил один на один с Тибо Куртуа, но сдрейфил и не переиграл бельгийского голкипера «Реала».

2:1 – нелогичная победа «Мадрида», но так они 3 подряд Лиги чемпионов выиграли. Пора бы и привыкнуть.

В Лиге чемпионов впервые отменили гол после VAR. Конечно, гол в ворота «Реала»

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