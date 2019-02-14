Способность «Тоттенхэма» врубать двигатели во втором тайме достигла апогея. Почеттино – гений

Пока сэр Алекс Фергюсон помогает Уле-Гуннару Сульшеру вытаскивать со дна родной «Манчестер Юнайтед», его тайные конспекты с удовольствием почитывают на «Уэмбли».

Сокрушительные финальные десятиминутки от «Тоттенхэма» в сезоне-2018/19 уже стали притчей. Достаточно сказать, что без них вечером 13 февраля ребята Почеттино готовились бы к плей-офф Лиги Европы. Но именно в концовке «шпоры» вырвали победу в пятом туре у «Интера» (80-я минута, Эриксен), а затем спасли матч на «Камп Ноу» (85-я минута Моура). А уже на январь/февраль пришлись камбэк против «Уотфорда» (0:1 к 80-й минуте превратились в 2:1) и поздний виннер Сона в ворота «Ньюкасла».

Люсьен Фавр, кажется, совсем не изучил этот момент перед выездом в Лондон. Или же его сильно успокоил первый тайм: тогда создавалось стойкое ощущение, что у хозяев, потерявших Кейна и Алли, попросту нет ресурсов для рывка. Британцы атаковали большую часть первой 45-минутки, но абсолютно беззубо и никудышно. Кроме мощного удара с лета Моуры в начале игры и полумомента вспомнить сложно. «Боруссия» играла вторым номером, но ее контратаки действительно таили угрозу, и «шпорам» вообще можно было бы не выходить из раздевалок на второй тайм, если бы не Льорис.

Но «шпоры» вышли на второй тайм. А вот соперник… сказать трудно. Во всяком случае, сразу после перерыва произошло вот это:

Казалось, времени еще много, но дальше на поле царила только одна команда. У «Тоттенхэма» получались контратаки и кроссы, Вертонген и Эриксен раз за разом вскрывали желтую стену, которая потеряла стройность, согласованность. А активные в первом тайме Палисик, Санчо и Гётце выпустили вместо себя каких-то косплееров. Кажется, немцам пора возрождать инквизицию, чтобы проверить Почеттино на предмет колдовства.

Счет 0:1 на выезде позволял «Боруссии» рассчитывать на ответный матч и могучую поддержку «Идуна Парк». Но приближался конец игры, а с ним – золотая десятиминутка «Тоттенхэма». На 83-й минуте Вертонген опозорил Хакими и замкнул идеальнейший навес Эриксена.

На 84-й минуте Почеттино бросил в бой Льоренте, а уже спустя две минуты Бюрки грустно провожал взглядом мяч после удара испанца головой.

Ответная игра должна была стать настоящим украшением 1/8 финала. Наверняка, к 5 марта в строй вернулись бы и Деле Алли с Харри Кейном, и Марко Ройс, Юлиан Вайгль, Лукас Пишчек с Пако Алькасером. Но после такого провала немцам лучше сосредоточиться на Бундеслиге, шансы на победу в которой высоки как никогда в последние 7 лет.

А вот простым болельщикам реально интересно, какие еще триллеры подготовил Почеттино и его команда для более грозных соперников.

«Тоттенхэм» – «Боруссия» (Дортмунд) – 3:0

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте