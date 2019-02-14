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Сериал с судьями и «Реалом» продолжается. Фанатов «Мадрида» даже немного жаль

Сериал с судьями и «Реалом» продолжается. Фанатов «Мадрида» даже немного жаль
Дмитрий Панферов

20 мин. назад

Мадридцы опять победили незаслуженно. По крайней мере так считают их хейтеры.

Знаете, как легко определить, что Лига чемпионов вернулась? Очень просто. В соцсетях, на улицах и еще много где начинаются избитые разговоры о главном – о судьях, которые тащат «Реал». Если раньше во всевозможных покупках обвиняли Евгения Гинера, то в последние годы на его месте прочно обосновался Флорентино Перес.

Фанатов мадридцев по-хорошему жаль. Их клуб трижды подряд выиграл ЛЧ, но так и не заслужил статуса исключительного короля. Короли поблажек не получают, а вот «галактикос», по мнению комментаторов любой ветки про «Мадрид», очень даже. Матч с «Аяксом», конечно, исключением не стал.

Началось все с того, что амстердамцы начали игру так, будто испанцы попали на рок-концерт. Парни в красно-белом месили все живое, давили сумасшедшим прессингом и вообще делали все, чтобы испугать именитого гостя. Получилось не совсем. На 25-й минуте в миллиметрах от гола прошел Душан Тадич, который проверил на прочность штангу в районе крестовины. Потом «Аякс» силами Николаса Тальяфико гол все-таки забил, но на табло он никакого отражения не нашел. Снова из-за Тадича.

«Реал» официально пропустил бы в игре со старыми правилами на 37-й минуте. Обычный угловой привел бы к удару самого молодого капитана в плей-офф ЛЧ Маттейса де Лигта, ошибке Тибо Куртуа, а потом – к беспрепятственному добиванию Николаса Тальяфико.

Но все поменял VAR. С этого сезона в главном евротурнире приняли решение об использовании системы видеопомощи арбитрам, а впервые применили ее, естественно, в матче мадридского «Реала». Апробацию VAR прошел идеально. Дамир Скомина рассмотрел то ли офсайд у Душана Тадича, то ли блокировку вратаря, но гол не принес «Аяксу» никакого реального профита.

Эпизод действительно спорный, но только при первом приближении. В реальности же нарушение правил в штрафной имело место, а значит гол «Аякса» быть засчитан не мог. Радует одно. Никто из мадридцев с пропущенным мячом не спорил, даже Тибо Куртуа. Голландцы тоже не апеллировали. Следовательно, игроки были согласны с любым решением главного судьи, а значит справедливость для обеих сторон была соблюдена. Не для этого ли придумали VAR?

«К счастью, есть VAR, потому что никто не увидел бы офсайда», – сказал после матча счастливый Тибо Куртуа. С бельгийцем спорить действительно трудно. И вовсе не стоит.

Второй эпизод, по поводу которого будут идти наезды на фанатов «нечестного» «Реала» – второй гол «галактикос». За несколько секунд до прострела Дани Карвахаля и идеального завершения Марко Асенсио, Лукас Васкес завалил Френки де Йонга. С трактовкой этого эпизода все сложнее. Испанец точно фолил, другое дело, имело ли это ключевое влияние на атаку мадридцев и оборону амстердамцев.

Первое решение Скомины официальные представители Лиги чемпионов уже поддержали. По их мнению, гол был отменен правильно. Выступлений по второму эпизоду еще не последовало, но сказать можно одно: словенский арбитр не виноват и в нем. Дело в том, что все решения о возможности просмотра или непросмотра ему подсказывает бригада видеоассистентов. Они, видимо, трактовали падение Де Йонга, как незначительное, у Скомины не было подсказки, а значит он с полной уверенностью положился на увиденное своими глазами. Ошибся или нет – обязательно обсудят в комментариях.

Словенский арбитр вообще не должен был попадать под волну негодования. Изначально матч должна была рассудить бригада Шимона Марциняка, но УЕФА приняла решение отправить польских арбитров в видеозону, а на матч назначить Дамира Скомину. Смысл данного решения в УЕФА не прокомментировали. Возможно, хотели доверить первое использование VAR более молодому (Марциняку 38, Скомине – 42) и глазастому рефери. Вышло неоднозначно.

«Реал» вновь сыграл, как настоящий топ-клуб в плохой форме, забил с немногочисленных шансов и прибил интригу в противостоянии вопреки логике. Хейтеры скажут, что все дело в судьях, а споры о связи «Реала» с ними никогда не улягутся. Сериал продолжается. И мы его любим.

«Аякс» – «Реал» – 1:2

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