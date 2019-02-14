Сериал с судьями и «Реалом» продолжается. Фанатов «Мадрида» даже немного жаль

Знаете, как легко определить, что Лига чемпионов вернулась? Очень просто. В соцсетях, на улицах и еще много где начинаются избитые разговоры о главном – о судьях, которые тащат «Реал». Если раньше во всевозможных покупках обвиняли Евгения Гинера, то в последние годы на его месте прочно обосновался Флорентино Перес.

Фанатов мадридцев по-хорошему жаль. Их клуб трижды подряд выиграл ЛЧ, но так и не заслужил статуса исключительного короля. Короли поблажек не получают, а вот «галактикос», по мнению комментаторов любой ветки про «Мадрид», очень даже. Матч с «Аяксом», конечно, исключением не стал.

Началось все с того, что амстердамцы начали игру так, будто испанцы попали на рок-концерт. Парни в красно-белом месили все живое, давили сумасшедшим прессингом и вообще делали все, чтобы испугать именитого гостя. Получилось не совсем. На 25-й минуте в миллиметрах от гола прошел Душан Тадич, который проверил на прочность штангу в районе крестовины. Потом «Аякс» силами Николаса Тальяфико гол все-таки забил, но на табло он никакого отражения не нашел. Снова из-за Тадича.

«Реал» официально пропустил бы в игре со старыми правилами на 37-й минуте. Обычный угловой привел бы к удару самого молодого капитана в плей-офф ЛЧ Маттейса де Лигта, ошибке Тибо Куртуа, а потом – к беспрепятственному добиванию Николаса Тальяфико.

Но все поменял VAR. С этого сезона в главном евротурнире приняли решение об использовании системы видеопомощи арбитрам, а впервые применили ее, естественно, в матче мадридского «Реала». Апробацию VAR прошел идеально. Дамир Скомина рассмотрел то ли офсайд у Душана Тадича, то ли блокировку вратаря, но гол не принес «Аяксу» никакого реального профита.

Эпизод действительно спорный, но только при первом приближении. В реальности же нарушение правил в штрафной имело место, а значит гол «Аякса» быть засчитан не мог. Радует одно. Никто из мадридцев с пропущенным мячом не спорил, даже Тибо Куртуа. Голландцы тоже не апеллировали. Следовательно, игроки были согласны с любым решением главного судьи, а значит справедливость для обеих сторон была соблюдена. Не для этого ли придумали VAR?

«К счастью, есть VAR, потому что никто не увидел бы офсайда», – сказал после матча счастливый Тибо Куртуа. С бельгийцем спорить действительно трудно. И вовсе не стоит.

Второй эпизод, по поводу которого будут идти наезды на фанатов «нечестного» «Реала» – второй гол «галактикос». За несколько секунд до прострела Дани Карвахаля и идеального завершения Марко Асенсио, Лукас Васкес завалил Френки де Йонга. С трактовкой этого эпизода все сложнее. Испанец точно фолил, другое дело, имело ли это ключевое влияние на атаку мадридцев и оборону амстердамцев.

Первое решение Скомины официальные представители Лиги чемпионов уже поддержали. По их мнению, гол был отменен правильно. Выступлений по второму эпизоду еще не последовало, но сказать можно одно: словенский арбитр не виноват и в нем. Дело в том, что все решения о возможности просмотра или непросмотра ему подсказывает бригада видеоассистентов. Они, видимо, трактовали падение Де Йонга, как незначительное, у Скомины не было подсказки, а значит он с полной уверенностью положился на увиденное своими глазами. Ошибся или нет – обязательно обсудят в комментариях.

Словенский арбитр вообще не должен был попадать под волну негодования. Изначально матч должна была рассудить бригада Шимона Марциняка, но УЕФА приняла решение отправить польских арбитров в видеозону, а на матч назначить Дамира Скомину. Смысл данного решения в УЕФА не прокомментировали. Возможно, хотели доверить первое использование VAR более молодому (Марциняку 38, Скомине – 42) и глазастому рефери. Вышло неоднозначно.

«Реал» вновь сыграл, как настоящий топ-клуб в плохой форме, забил с немногочисленных шансов и прибил интригу в противостоянии вопреки логике. Хейтеры скажут, что все дело в судьях, а споры о связи «Реала» с ними никогда не улягутся. Сериал продолжается. И мы его любим.

«Аякс» – «Реал» – 1:2