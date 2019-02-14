Эрик тен Хаг – об отмененном голе: «Это позор. Я не вижу тут вне игры»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал эпизод с отмененным голом его защитника Николаса Тальяфико в ворота «Реала».

«Это позор. Судьи дали нам несколько разных объяснений – помеха голкиперу, офсайд. Я видел повтор, но, возможно, мне стоит взглянуть на этот эпизод еще раз – под другим углом. Я не считаю, что это вне игры», – приводит слова Тен Хага AS.

«Аякс» уступил «Реалу» со счетом 1:2. Взятие ворот Тальяфико было отменено при счете 0:0.

Ответная игра пройдет 5 марта в Мадриде.

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