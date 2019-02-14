Френки де Йонг – об отмененном голе: «Подобное легко делать в пользу большого клуба»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг прокомментировал исход матча против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:2.

«Как команда мы сыграли хорошо. Очень плохо, что наш гол отменили. Возможно, что-то подобное легко делать в пользу большого клуба. «Аякс» тоже с таким сталкивался. Но мы продолжили играть хорошо и после отмененного гола и заработали свои шансы. Жаль, что они не принесли нам лучшего результата», – приводит слова Де Йонга BBC.

По окончании сезона-2018/19 Де Йонг продолжит карьеру в «Барселоне».

Ответная игра между «Аяксом» и «Реалом» пройдет 5 марта в Мадриде.

Эрик тен Хаг – об отмененном голе «Реала»: «Это позор. Я не вижу тут вне игры»

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