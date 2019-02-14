«Реал» отскочил в Амстердаме, но прибавляет. «Мадрид» преобразили Модрич, Винисиус и Бензема

«Мадриду» определенно повезло в матче с «Аяксом». Команда не выдержала высокий прессинг хозяев, провалила первый тайм. За 45 минут «Реал» сделал только пять передач в штрафной «Аякса» – у амстердамцев их было 28. «Королевский клуб» спасли лишь Тибо Куртуа и привычка терпеть, которую мадридцы выработали за последние годы. Об этом рассказал Серхио Рамос.

Удачный результат в сочетании с ужасной игрой – редкость для «Мадрида» в последние недели. Если первые месяцы при Солари «Реал» отыграл на уровне середняка, то с матча против «Севильи» радикально прибавил. Дело касается не только результатов (пять побед подряд и выход на второе место в Ла Лиге, хорошие шансы на финал Кубка Короля), но и в качестве футбола.

В таблице – соотношение ожидаемых забитых (xG) и пропущенных (xGA) голов при Солари. В первых девяти матчах при нем «Мадрид» играл лишь на равных с соперниками. Победы были либо следствием хорошей реализации, либо удачи. С домашнего матча против «Севильи» все изменилось – «Реал» не просто побеждает, но и контролирует противника.

По данным испанских медиа, большую роль в преображении сыграл тренер по физподготовке «Мадрида» Антонио Пинтус. Это доказывает частный пример Луки Модрича – полузащитник был плох в первой части сезона и ненадолго уступил статус лучшего хорвата Ла Лиги Ивану Ракитичу. С наступлением зимы Лука набрал шикарную форму.

Изменения в стиле «Мадрида» тоже указывают на прекрасную работу Пинтуса. В матчах с «Севильей», «Алавесом» и «Барселоной» команда была хороша в прессинге. Под давлением «Реала соперники совершили сразу семь ошибок, которые напрямую вылились в удар. Это лишь подчеркивает прогресс «Реала» в этом отношении.

Неплохая иллюстрация – разница между двумя матчами с «Барселоной» в этом сезоне. И в первом случае, и во втором «Реалу» забивали после длинных передач за спину защите. Но если при Лопетеги это произошло из-за полного отсутствия прессинга, то при Солари – из-за того, что «Барса» проходила прессинг. Сантьяго сыграл в Класико гораздо смелее.

Главный инструмент прессинга – связка Модрича и Винисиуса. Хорват шикарно читает игру и перехватывает, бразилец – на скорости подхватывает мяч и оголяет свободные зоны. Качества игроков идеально подходят друг другу именно для прессинга. Грубо говоря, Модрич отвечает за отбор и доставку мяча, Винисиус – за завершение.

Чтобы воспользоваться формой Луки, Солари слегка поменял ему роль. Как правило, хорват играет в тройке полузащитников вместе с Кроосом и Каземиро. В последних матчах Лука чаще смещается на позицию десятки – временный перевод, отметила Marca. Вероятно, он сделан по двум причинам.

Во-первых, с этой позиции Модричу легче прессинговать опорника соперника – так Мадрид накрывает чужие атаки. Во-вторых, Лука стал дополнительным вариантом в завершении. Несмотря на слабую игру на старте, хорват уже выдал лучший за пять лет показатель по ожидаемым голам за сезон. Вклад в это внесли именно последние матчи – 1,21 xG из общих 2,46 Лука заработал в играх с «Атлетико», «Эспаньолом» и «Севильей».

Пример Модрича подхватил Карим Бензема. На этом отрезке француз – точно самый яркий и, возможно, самый важный игрок «Мадрида». Карим нашел баланс между пользой, которую он приносил в розыгрыше мяча при Роналду, и отличным завершением моментов, что было несвойственно ему из-за необходимости вечно подстраиваться под Криша.

Впервые за три года Бензема даже опережает показатели по ожидаемым голам. Обычно классные нападающие шикарно реализуют моменты. Карим был и остается классным, но при Зидане ему приходилось слишком много пахать и работать на команду – сил на решающий удар не хватало. Особенно ужасным в этом плане вышел прошлый сезон – Карим забил всего пять раз, но должен был минимум на восемь больше. Сейчас Бензема прибавил даже в этом.

Самое главное, что Карим не утратил прежних навыков, которые сделали его, вероятно, самым недооцененным нападающим планеты. После победы над «Эспаньолом» француз оригинально сформулировал свою роль: «В каждом матче я хочу забивать, ассистировать, делать понемногу все. Вы требуете от нападающего голов, но я считаю себя девяткой с душой десятого номера».

Функции плеймейкера Бензема перенес на взаимодействие с Винисиусом. Француз отвечает в нем за создание свободных зон, бразилец – за их атаку. Умное движение Карима по левому флангу не раскусила даже «Барселона». Это неплохо проявилось перед голом, который организовали именно Винисиус и Бензема.

Бензема начинает движение к флангу, рядом с ним Пике. Винисиус следует на его место, рядом с ним СемедуEurosport

Из-за страха, что «Мадрид» забросит мяч на Винисиуса, Пике возвращается на место. Бензема получает свободу и принимает пас без опекиEurosport

Солари отреагировал на хороший коннект между парнями. В матчах с «Алавесом» и «Жироной» мадридцы провели через левый край 40% и 50% атак, справа их было всего 31% и 28% соответственно. Аналогичная картина установилась даже в больших играх. Против «Барселоны» 46% атак было слева, против «Атлетико» – 45%.

Прессинг и подобного типа связки определенно пригодились команде, которая больше не может полагаться на голы из ничего. С Криштиану «Реал» использовал навесы – не самый эффективный источник моментов превращался с Роналду в настоящее оружие. Без него – в крайне бесполезную штуку. Разнообразие и дополнительные варианты в атаке жизненно важны для этого «Мадрида».

Наконец, существенно облегчило жизнь «Реалу» возвращение Каземиро. Бразилец – мастер не только персональной опеки, но и защиты больших пространств. Поскольку «Мадрид» увеличил интенсивность прессинга, скиллы Каземиро лишь увеличились в цене. Матч с «Атлетико» стал в этом смысле хорошим примером.

Эпизодические провалы «Реала» в прессинге оставляли опорника против двух соперников сразу. Он справился с задачей, став лучшим как по отборам, так и в перехватах. Более того, Каземиро возвращал мяч «Мадриду» чаще, чем Кроос и Модрич вдвоем. Фирменные подкаты бразильца, лишающие соперника мяча в самый последний момент, пригодились «Реалу» и против «Аякса».

Победой в этом матче «Мадрид» практически решил задачу по выходу в четвертьфинал ЛЧ. Дальше Солари понадобится возвращение других лидеров – если тренер вернет в форму Марсело и Бэйла, команда получит еще и опыт, необходимый для больших побед. Это следующая задача для Сантьяго.

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