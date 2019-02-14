«Гол отменен верно». УЕФА объяснил решение Дамира Скомины отменить мяч в ворота «Реала»

УЕФА объяснил решение арбитра Дамира Скомины отменить гол защитника «Аякса» Николаса Тальяфико в ворота «Реала».

«На 38-й минуте первого матча между «Аяксом» и «Реалом» Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра VAR. Судья констатировал, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении вне игры и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это.

Решение было принято в соответствии с инструкцией VAR. Гол был отменен верно, а за офсайд был назначен свободный удар», – говорится в заявлении организации.

«Реал» выиграл у «Аякса» со счетом 2:1.

Ответная игра пройдет 5 марта в Мадриде.

Де Йонг – об отмененном голе: «Подобное легко делать в пользу большого клуба»

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото