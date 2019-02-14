«Я думал об этом». Серхио Рамос признался в умышленном получении желтой карточки

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос намекнул, что специально получил желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:1).

«Исходя из результата, я бы соврал, если бы сказал, что сделал это ненамеренно. Я думал об этом во время игры», – приводит слова Рамоса Football Espana.

Теперь Серхио пропустит ответный матч с «Аяксом», который пройдет 5 марта в Мадриде.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА дисквалифицировал защитника «Реала» Дани Карвахаля на один дополнительный матч за умышленное получение желтой карточки.

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