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УЕФА инициировал расследование в отношении Рамоса по поводу желтой карточки в матче с «Аяксом»
Нечего было трепаться.
Дисциплинарный комитет УЕФА расследует поведение защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса. Такое решение организация приняла после высказываний Серхио по окончании первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1). Рамос намекнул, что умышленно получил желтую карточку на 89-й минуте.
Позже капитан «Реала» заявил, что получил предупреждение ненамеренно.
- Для защитника это третье предупреждение в турнире, и он пропустит ответный матч с амстердамцами в Мадриде.
- Против «Аякса» было открыто дисциплинарное производство за метание предметов на поле, использование пиротехники и запрещенный баннер.
- Против «Реала» открыли дело за использование болельщиками пиротехники.
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