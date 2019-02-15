Санкт-Петербург поспорит с Мюнхеном за право проведения финала Лиги чемпионов-2020/21

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на стадионе в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев. Стадион, на котором проходили матчи чемпионата мира, в том числе один из полуфиналов и игра за третье место, будет конкурировать за возможность провести финальный матч самого престижного еврокубка с домашней ареной мюнхенской «Баварии».

Решение о месте проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 будет принято исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в мае или июне 2019 года.

Последний раз Россия принимала финал ЛЧ в 2009 году: тогда «Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Челси».

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