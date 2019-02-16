Новый тактический тренд – схемы-трансформеры. Лучшие идеи у Гвардиолы, Анчелотти и Тухеля

«В атаке пошире, в защите поуже» – главная фраза о тактике, которую знают все. Умом в этом смысле блистала даже Ольга Смородская. Следующая стадия погружения в тему – стереотип, что схему можно определять только по игре команды без мяча. Этот миф навязывает нынешний тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Алгоритм работает до сих пор: поскольку в атаке команды, как правило, полагаются на импровизацию, определить схему нереально – слишком много хаоса. В защите – другое дело: в этом случае игроки привязаны к позиции и конкретным зонам. Именно поэтому схему «Сити» чаще всего обозначают как 4-3-3, хотя с мячом она принимает вид 2-3-5.

Хосеп ГвардиолаGetty Images

В этом сезоне зрителю нужно быть осторожнее. Топ-клубы прибегают сразу к двум схемам в игре: одну используют для атаки, другую – для защиты. Важное отличие в том, что тренеры подтверждают наблюдения гиков – смена расстановки изначально входит в их план.

Первым схему-трансформер презентовал Карло Анчелотти. Это неудивительно: в сезоне-2013/14 его «Реал» играл по схеме 4-4-2 без мяча, а с мячом переходил на 4-3-3. За смену расстановки отвечал Анхель ди Мария: когда мяч был у соперников, аргентинец играл крайнего полузащитника; когда мяч возвращался к «Мадриду», он выдвигался в атаку к Криштиану и Бензема. Такой выбор не случаен: Анчелотти рассказывал, что аргентинец способен сыграть на разных позициях, в отличие от Месута Озила.

В этом сезоне Карло подогнал похожую идею под матч с «Ливерпулем». Его «Наполи» защищался по 4-4-2, но атаковал по 3-5-2. Две позиции были сразу у четырех игроков: Марио Руй был левым защитником без мяча и левым латералем с мячом, Никола Максимович – правым защитником и правым центральным защитником, Фабиан Руис – левым полузащитником и левым центральным полузащитником, а Хосе Кальехон – правым полузащитником и правым латералем.

Игра с «Ливерпулем». Слева – схема «Наполи» в защите. Справа – схема «Наполи» в атаке.

Выбор Анчелотти в пользу 4-4-2 в защите даже не нуждается в объяснении. Карло играл у великого Арриго Сакки в «Милане» – это была любимая схема мэтра. По мнению Анчелотти, Сакки знает ее лучше любого коуча. Став тренером сам, Карло отмечал, что 4-4-2 дает лучший баланс в защите и необходимую компактность – игроки располагаются на идеальном расстоянии друг от друга.

Выбор 3-5-2 для атаки – более интересная штука. О мотивах Карло рассказал после игры: «Вы видели, что мы защищались по 4-4-2. Что мы изменили, так это схему в атаке. Я сделал из Максимович третьего ЦЗ, чтобы избежать прессинга «Ливерпуля». Руй перешел в более высокую позицию и тоже вызывал у них проблемы. Хотели избежать их отборов в тот момент, когда мы только начинали атаку».

Задумка Карло действительно помогла – Юрген Клопп после поражения жаловался именно на прессинг. «Ливерпуль» за весь матч так и не понял, что делать с латералями «Наполи». Если на Руя и Кальехона выдвигались крайние защитники «красных» (в тот вечер – Александер-Арнольд и Робертсон), то центральные (Ловрен и Ван Дейк) оставались вдвоем против дуэта нападающих (Инсинье и Милика) – риск был огромным и вылился в кучу полумоментов. Если Робертсон и Арнольд сдерживали себя, помогали ЦЗ и давали свободу латералям «Наполи», то атакующая тройка (Мане, Фирмино, Салах) банально разрывалась – им приходилось опекать сразу пятерых соперников (тройку ЦЗ и двух латералей, соответственно).

Из-за неразрешимой дилеммы «Ливерпуль» провел однозначно худший матч сезона в атаке – лидеры АПЛ пробили всего четыре раза. Все четыре удара нанесли из-за штрафной. Прессинг тоже не получился: всего три удачных отбора на трети поля «Наполи», из них два – в одном эпизоде.

Калиду Кулибали, «Наполи» – «Ливерпуль»Getty Images

Пример Анчелотти через месяц подхватил Томас Тухель. Немец полностью скопировал план итальянца и тоже выкатил его на «Ливерпуль». «Париж» использовал 4-4-2 в защите и 3-5-2 в атаке. Не отличалась даже задумка: «ПСЖ» тоже манипулировал прессингом Клоппа и шикарно его обходил.

План отличался лишь в двух местах. Во-первых, у «Парижа» был игрок, который прямо-таки радикально менял позицию: когда мячом владел «ПСЖ», Маркиньос играл центрального защитника; когда мячом владел «Ливерпуль», бразилец поднимался в опорную зону, где создавал связку с Марко Верратти. Во-вторых, французы чередовали схемы от силы 50-60 минут – «ПСЖ» доигрывал по 4-4-2, потому что большую часть второго тайма защищался.

Оригинальнее Тухель сыграл против «Ман Юнайтед». Сначала Томас изменил настройки: в защите остались 4-4-2, но в атаке «Париж» действовал уже по 3-4-2-1. Еще Томас решил три задачи вместо одной – он обезвредил контратаки «МЮ», оголил слабости их полузащиты и дал свободу наименее креативным соперникам.

Остроты в контратаках «Юнайтед» лишился из-за тройки центральных защитников «Парижа». В матчах с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» «дьяволы» выбегали в быстрый отрыв благодаря численному перевесу – Лингард, Марсьяль и Рэшфорд оставались против двух ЦЗ. Тухель пресек это, нагрузив оборону дополнительным защитником.

Игра с «Ман Юнайтед». Слева – схема «ПСЖ» в защите. Справа – схема «ПСЖ» в атаке.

Недостатки полузащиты Томас проявил через численное преимущество в этой зоне. Верратти, Маркиньос, Дракслер и Ди Мария играли против Эрреры, Погба и Матича. Розыгрыш лишнего привел к лучшим моментам «Парижа» с игры. Символично, что идея Тухеля затронула именно Ди Марию – без мяча аргентинец играл левого полузащитника, с мячом был десяткой наряду с Дракслером. Тактический интеллект аргентинца – одна из причин, почему схемы-трансформеры так часто появляются в его клубах.

Наконец, свобода наименее креативным игрокам выражалась в активности Янга и Шоу. «Париж» защищался по 4-4-2 и осознанно перекрывал центр поля. В этой ситуации свободу получали только фланговые игроки. Там у «Юнайтед» все очень плохо: Шоу и Янг сделали на двоих девять кроссов, ни одна подача не нашла адресата.

Статистика подчеркивает гениальность Тухеля. «Юнайтед» за весь матч пробил десять раз, из штрафной – всего дважды. Оба удара были заблокированы. В свою очередь «Париж» пробил 12 раз, четырежды это вылилось в явный голевой момент.

Пеп Гвардиола последним подхватил тренд. В игре с «Арсеналом» коуч тоже дал две инструкции: «Сити» использовал привычные 4-3-3 для защиты и куда менее привычные 3-4-2-1 для атаки. Особенно важной была роль Фернандиньо: в моменты владения бразилец был центральным полузащитником, без мяча – опускался назад и играл центрального защитника.

Такая нагрузка выпала на Ферну совсем неслучайно. «Он может сыграть защитника, у него есть все необходимые качества. Он силен в единоборствах, грамотно управляет мячом, прекрасно видит ситуацию перед собой и уже от этого отталкивается, принимая решения. Он может как пройти с мячом сам, так и отдать вперед или перевести игру на фланг», – объяснил Гвардиола.

Игра с «Арсеналом». Слева – схема «Сити» в защите. Справа – схема «Сити» в атаке.

Еще одна ключевая персона в решении Пепа – Илкай Гюндоган. Немец в шикарной форме с начала года, Гвардиола не хотел отказываться от его передач, поэтому внедрил схему с четверкой полузащитников и разместил его на поле. Сработало: Илкай сделал два паса вразрез и великолепный предголевой пас на Рахима Стерлинга.

У замысла Пепа была еще одна сторона – он боялся Обамеянга и Ляказетта. Чтобы избежать соревнований в скорости с предсказуемым финалом, Гвардиола ввел дополнительного защитника – когда «Сити» терял мяч, сзади у «горожан» оставались три игрока. Соответственно, нападающие «Арсенала» были в меньшинстве.

«У них хорошие форварды и отличные фулбеки, они могли просто разорвать нас в контратаках. Вот почему я подстраховался и сыграл с тройкой защитников», – поведал Пеп.

Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал»Reuters

По результату все три эксперимента прошли очень удачно. «Наполи», «ПСЖ» и «Сити» выиграли все четыре матча с разницей мячей 8:2. По качеству игры они тоже были сильнее – команды создали 12 явных моментов, их соперники – только два. Даже ценность побед в каждом случае была огромной: «Париж» выиграл группу смерти в ЛЧ, а затем разобрался с лучшей командой АПЛ по текущей форме, «Сити» продолжил чемпионскую гонку. Только победа «Наполи» была в какой-то мере бесполезной, хотя без этих трех очков Анчелотти не мог даже помечтать о плей-офф. Учитывая важность игр, поражает смелость тренеров.

Более глобальных выводов два: схемы-трансформеры могут стать оригинальным методом подстроения под соперника и заодно полезным приемом против так популярного ныне прессинга. Анализировать матчи тоже в разы интереснее – даже правильно определить расстановку уже не так легко, как раньше.

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