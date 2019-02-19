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Томас Тухель считает, что «Лион» может пройти «Барсу». Вы удивитесь, но это чистая правда
Самая скрытая интрига в ЛЧ.
После жеребьевки плей-офф американское издание FiveThirtyEight подсчитало шансы каждой из команд на выход в 1/4 финала. Прогнозы были составлены на основе индекса силы футбольных клубов, который еженедельно обновляет ESPN. Продвинутая штука включает в себя систему xG – журналисты подсчитывают ожидаемые голы, учитывая уровень клубов и их соперников. Когда речь идет об отдельной игре, журналисты корректируют данные на преимущество домашнего поля и важности матча для каждой команды.
Равные шансы получили четыре пары: «Рома» – «Порту», «Тоттенхэм» – «Боруссия», «Аякс» – «Реал» и «Ливерпуль» – «Бавария». Еще в двух есть более-менее явный фаворит: «Ювентус» в матчах с «Атлетико» и «ПСЖ» в матчах с «Манчестер Юнайтед». Совсем очевидный аутсайдер был только в оставшихся двух парах: «Шальке» давали 10% на проход «Ман Сити», а «Лиону» всего 16% на вынос «Барселоны».
|«Рома»
|46%
|54%
|«Порту»
|«Шальке»
|10%
|90%
|«Сити»
|«Тоттенхэм»
|56%
|44%
|«Боруссия»
|«Лион»
|16%
|84%
|«Барселона»
|«Аякс»
|56%
|44%
|«Реал»
|«МЮ»
|25%
|75%
|«ПСЖ»
|«Атлетико»
|38%
|62%
|«Ювентус»
|«Ливерпуль»
|48%
|52%
|«Бавария»
Прогнозы FiveThirtyEight
С тех пор шансы «Шальке» сократились до 8%, тогда как вероятность выхода в четвертьфинал «Лиона», наоборот, возросла до 18%. Несмотря на относительный прогресс, французы по-прежнему остаются андердогом. Это неудивительно по двум причинам: «Лион» штормит даже в Лиге 1, а в «Барсе» не скрывают нацеленность именно на ЛЧ. Перед началом сезона Лео Месси намекнул, что хочет победить ради детей – они никогда не видели, как он выигрывает еврокубок.
Сила команд и другие вводные действительно делают пару предсказуемой. Но более глубокий анализ заставляет как минимум пересмотреть шансы. Отлично знакомый с «Лионом» Томас Тухель еще на прошлой неделе предупредил – «Барселоне» будет тяжело.
«Может ли «Лион» обыграть их? Для меня – без вопросов. Это команда способна играть на очень высоком уровне. С ними сложно показывать свой футбол. У «Лиона» есть все, чтобы побороться с «Барселоной», – рассказал главный тренер «Парижа» после победы над «МЮ».
Мемфис Депай в матче против «ПСЖ»Getty Images
Формулировка «способна играть на очень высоком уровне» отсылает к нестабильности «Лиона». Только в этом сезоне команда Бруно Женезио не выиграла у восьмой (дважды), девятой, 10-й, 12-й, 14-й, 15-й и 17-й команд в Лиге 1. Это главная причина, почему «Лион» не навязал даже минимальную конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за титул. По качеству игры команда даже не вторая. В реальной таблице «Лион» идет третьим, в таблице ожидаемых очков – только четвертым. Их уровень – борьба за место в ЛЧ.
Парадокс «Лиона» в том, что их лучшие качества по полной раскрываются против грандов. За последние четыре сезона «львы» трижды дома прибили «ПСЖ». Последняя победа была такой крутой и убедительной, что требует хотя бы минимальных подробностей.
«ПСЖ» допустил у своих ворот 3,40 xG – это худший для них показатель, если учитывать все матчи Лиги 1 с сезона-2014/15. Предыдущий антирекорд равнялся всего 2,38 xG. Возможно, это худший показатель «Парижа» за всю эпоху шейхов – за более ранние сезоны просто нет данных.
Более того, 3,40 xG в гостевом матче с «Лионом» – это 18% от того, что допустил «Париж» за весь сезон. Аналогичная картина с явными моментами. К ним Opta причисляет удары с очень близкого расстояния или выходы один на один. К началу этой недели «ПСЖ» позволил создать у своих ворот 23 момента – 6 из них пришлись на тот самый матч с «Лионом». А если складывать игры обоих кругов, то получится, что из 23 моментов на счету «Лиона» сразу восемь – это 35% от общего числа. Невероятно даже со скидкой на уровень Лиги 1.
Еще один пример того, как «Лион» прибавляет в топовых матчах – игры с «Ман Сити» в ЛЧ. Мало того, что команда Гвардиолы набрала только одно очко из шести возможных и отыгрывалась в обоих встречах. Это еще и было совершенно заслуженно.
За 180 минут чемпионы АПЛ создали только один явный момент – в среднем за игру они набирают чуть меньше четырех. Из трех голов «Сити» два пришли со стандартов. «Горожане» – лучшая команда Европы по созданию остроты с игры, но «Лион» сдержал их лучше любого другого клуба. Вероятно, французы заслужили даже шесть очков, а не четыре.
|«Ман Сити»
|«Лион»
|Явные моменты
|1
|4
|xG
|2,1
|3
|Штанги/перекладины
|1
|2
Статистика по итогам двух матчей «Лиона» и «Сити»
Гениальный уровень «Лиона» в больших матчах напрямую связан с разнообразием их игры. У них нет одного четкого козыря или лидера, от которого команда сильно зависит. Точно так же нет схемы или стиля, с которыми можно гарантированно доставить «Лиону» проблемы.
Против «Парижа» они создавали моменты через дриблинг (шикарный Депай), прессинг (умнейшие опорники) и навесы (неплохие фулбеки). Такая диверсификация испугает любого: дриблинг полезен, когда соперник раскрывается и оставляет зоны, прессинг – когда выходит из обороны, навесы – когда прижимается. Подобрать сценарий игры против «Лиона» очень трудно.
По итогам группового этапа ЛЧ команда вошла в топ-5 по успешным обводкам, передачам вразрез и ошибкам соперников, которые напрямую привели к удару. Первый показатель иллюстрирует крутость дриблинга, второй подчеркивает уровень остроты в атаке, третий – силу прессинга. Вместе с «Лионом» в топ-5 каждой категории попал только «Сити».
|Место в ЛЧ
|Обводки
|11,5
|5
|Передачи вразрез
|3
|4
|Ошибки соперников
|6
|2
Статистика «Лиона» в группе ЛЧ
Справиться с таким трансформером будет тяжело даже «Барсе». Во-первых, у команды традиционно большие проблемы с защитой флангов. Там разрывают на дриблинге Мемфис Депай и Бертран Траоре. Во-вторых, «Барселона» с каждым годом все хуже преодолевает прессинг.
В прошлом сезоне это вылилось в разгром от «Ромы»: каталонцы пасовали с точностью 76% и провели на своей трети поля 33% времени, хотя имели преимущество во владении. В этом сезоне «Барса» долго приспосабливалась к прессингу «Реала» в Кубке Короля: за первый тайм команда допустила сразу три ошибки, которые напрямую привели к удару. Аномально много даже для этой версии «Барселоны».
Естественно, каталонцы остаются фаворитами пары, но, возможно, их шансы переоценивают как букмекеры, так и аналитики с еще более передовыми метриками. Если «Лион» снова удивит в большом матче, не удивляйтесь.
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