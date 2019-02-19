Томас Тухель считает, что «Лион» может пройти «Барсу». Вы удивитесь, но это чистая правда

После жеребьевки плей-офф американское издание FiveThirtyEight подсчитало шансы каждой из команд на выход в 1/4 финала. Прогнозы были составлены на основе индекса силы футбольных клубов, который еженедельно обновляет ESPN. Продвинутая штука включает в себя систему xG – журналисты подсчитывают ожидаемые голы, учитывая уровень клубов и их соперников. Когда речь идет об отдельной игре, журналисты корректируют данные на преимущество домашнего поля и важности матча для каждой команды.

Равные шансы получили четыре пары: «Рома» – «Порту», «Тоттенхэм» – «Боруссия», «Аякс» – «Реал» и «Ливерпуль» – «Бавария». Еще в двух есть более-менее явный фаворит: «Ювентус» в матчах с «Атлетико» и «ПСЖ» в матчах с «Манчестер Юнайтед». Совсем очевидный аутсайдер был только в оставшихся двух парах: «Шальке» давали 10% на проход «Ман Сити», а «Лиону» всего 16% на вынос «Барселоны».

«Рома» 46% 54% «Порту» «Шальке» 10% 90% «Сити» «Тоттенхэм» 56% 44% «Боруссия» «Лион» 16% 84% «Барселона» «Аякс» 56% 44% «Реал» «МЮ» 25% 75% «ПСЖ» «Атлетико» 38% 62% «Ювентус» «Ливерпуль» 48% 52% «Бавария»

Прогнозы FiveThirtyEight

С тех пор шансы «Шальке» сократились до 8%, тогда как вероятность выхода в четвертьфинал «Лиона», наоборот, возросла до 18%. Несмотря на относительный прогресс, французы по-прежнему остаются андердогом. Это неудивительно по двум причинам: «Лион» штормит даже в Лиге 1, а в «Барсе» не скрывают нацеленность именно на ЛЧ. Перед началом сезона Лео Месси намекнул, что хочет победить ради детей – они никогда не видели, как он выигрывает еврокубок.

Сила команд и другие вводные действительно делают пару предсказуемой. Но более глубокий анализ заставляет как минимум пересмотреть шансы. Отлично знакомый с «Лионом» Томас Тухель еще на прошлой неделе предупредил – «Барселоне» будет тяжело.

«Может ли «Лион» обыграть их? Для меня – без вопросов. Это команда способна играть на очень высоком уровне. С ними сложно показывать свой футбол. У «Лиона» есть все, чтобы побороться с «Барселоной», – рассказал главный тренер «Парижа» после победы над «МЮ».

Мемфис Депай в матче против «ПСЖ»Getty Images

Формулировка «способна играть на очень высоком уровне» отсылает к нестабильности «Лиона». Только в этом сезоне команда Бруно Женезио не выиграла у восьмой (дважды), девятой, 10-й, 12-й, 14-й, 15-й и 17-й команд в Лиге 1. Это главная причина, почему «Лион» не навязал даже минимальную конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за титул. По качеству игры команда даже не вторая. В реальной таблице «Лион» идет третьим, в таблице ожидаемых очков – только четвертым. Их уровень – борьба за место в ЛЧ.

Парадокс «Лиона» в том, что их лучшие качества по полной раскрываются против грандов. За последние четыре сезона «львы» трижды дома прибили «ПСЖ». Последняя победа была такой крутой и убедительной, что требует хотя бы минимальных подробностей.

«ПСЖ» допустил у своих ворот 3,40 xG – это худший для них показатель, если учитывать все матчи Лиги 1 с сезона-2014/15. Предыдущий антирекорд равнялся всего 2,38 xG. Возможно, это худший показатель «Парижа» за всю эпоху шейхов – за более ранние сезоны просто нет данных.

Более того, 3,40 xG в гостевом матче с «Лионом» – это 18% от того, что допустил «Париж» за весь сезон. Аналогичная картина с явными моментами. К ним Opta причисляет удары с очень близкого расстояния или выходы один на один. К началу этой недели «ПСЖ» позволил создать у своих ворот 23 момента – 6 из них пришлись на тот самый матч с «Лионом». А если складывать игры обоих кругов, то получится, что из 23 моментов на счету «Лиона» сразу восемь – это 35% от общего числа. Невероятно даже со скидкой на уровень Лиги 1.

Еще один пример того, как «Лион» прибавляет в топовых матчах – игры с «Ман Сити» в ЛЧ. Мало того, что команда Гвардиолы набрала только одно очко из шести возможных и отыгрывалась в обоих встречах. Это еще и было совершенно заслуженно.

За 180 минут чемпионы АПЛ создали только один явный момент – в среднем за игру они набирают чуть меньше четырех. Из трех голов «Сити» два пришли со стандартов. «Горожане» – лучшая команда Европы по созданию остроты с игры, но «Лион» сдержал их лучше любого другого клуба. Вероятно, французы заслужили даже шесть очков, а не четыре.

«Ман Сити» «Лион» Явные моменты 1 4 xG 2,1 3 Штанги/перекладины 1 2

Статистика по итогам двух матчей «Лиона» и «Сити»

Гениальный уровень «Лиона» в больших матчах напрямую связан с разнообразием их игры. У них нет одного четкого козыря или лидера, от которого команда сильно зависит. Точно так же нет схемы или стиля, с которыми можно гарантированно доставить «Лиону» проблемы.

Против «Парижа» они создавали моменты через дриблинг (шикарный Депай), прессинг (умнейшие опорники) и навесы (неплохие фулбеки). Такая диверсификация испугает любого: дриблинг полезен, когда соперник раскрывается и оставляет зоны, прессинг – когда выходит из обороны, навесы – когда прижимается. Подобрать сценарий игры против «Лиона» очень трудно.

По итогам группового этапа ЛЧ команда вошла в топ-5 по успешным обводкам, передачам вразрез и ошибкам соперников, которые напрямую привели к удару. Первый показатель иллюстрирует крутость дриблинга, второй подчеркивает уровень остроты в атаке, третий – силу прессинга. Вместе с «Лионом» в топ-5 каждой категории попал только «Сити».

Место в ЛЧ Обводки 11,5 5 Передачи вразрез 3 4 Ошибки соперников 6 2

Статистика «Лиона» в группе ЛЧ

Справиться с таким трансформером будет тяжело даже «Барсе». Во-первых, у команды традиционно большие проблемы с защитой флангов. Там разрывают на дриблинге Мемфис Депай и Бертран Траоре. Во-вторых, «Барселона» с каждым годом все хуже преодолевает прессинг.

В прошлом сезоне это вылилось в разгром от «Ромы»: каталонцы пасовали с точностью 76% и провели на своей трети поля 33% времени, хотя имели преимущество во владении. В этом сезоне «Барса» долго приспосабливалась к прессингу «Реала» в Кубке Короля: за первый тайм команда допустила сразу три ошибки, которые напрямую привели к удару. Аномально много даже для этой версии «Барселоны».

Естественно, каталонцы остаются фаворитами пары, но, возможно, их шансы переоценивают как букмекеры, так и аналитики с еще более передовыми метриками. Если «Лион» снова удивит в большом матче, не удивляйтесь.

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