«Ливерпуль» – «Бавария»: перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

Безусловно, встреча «Ливерпуля» и «Баварии» одна из самых интригующих в плей-офф. Есть еще «МЮ» и «ПСЖ», но там французы, кажется, уже все решили.

«Красные» освободились от домашних кубков и ведут борьбу всего в двух турнирах. Клопп рассчитывает ухватить титул АПЛ и как минимум повторить прошлогоднее достижение в ЛЧ. Аналогичные планы и у «Баварии», только мюнхенцы впервые за несколько лет оказались в роли догоняющих в Бундеслиге.

Англичан и немцев сложно назвать явными фаворитами Лиги чемпионов, но если бы это был уже финал, никто бы не разочаровался – большие клубы с великими амбициями.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Ливерпуля» будет минимум одна крупная проблема: из-за дисквалификации не сыграет ключевой Ван Дейк. Усугубляется это тем, что небольшое повреждение получил еще и Ловрен – возможно, центр обороны придется затыкать непрофильным Фабиньо.

Пропустил тренировку в понедельник приболевший Фирмино, но ожидается, что бразилец все же зарубится с «Баварией». Еще под вопросом участие Шачири, а Гомес и Окслейд-Чемберлен не готовы.

У «Баварии» проблем не меньше. Дисквалифицирован на оба матча каратист Мюллер, травмированы Толиссо, Роббен и Боатенг. Под сомнением участие Комана и Рибери. «Кингсли с каждым часом чувствует себя лучше. Что касается Франка, он эту ночь не спал. Посмотрим на его форму», – отметил Ковач.

Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»PA Sport

Форма

«Бавария» наконец проснулась после спячки и набрала приличные кондиции. В 14 последних матчах «Мюнхен» проиграл лишь раз (при двух ничьих и 11 победах). Неудивительно, что команда Ковача почти ликвидировала отставание от «Боруссии» – теперь до Дортмунда всего три балла.

А вот «Ливерпуль» сдал: в последних семи матчах у «красных» лишь три победы. Мерсисайдцы вылетели из Кубка Англии и растеряли крутой отрыв от «Сити». Сейчас «Ливерпуль» не в лучшей форме – это шанс для «Баварии».

Кто что сказал

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Очередной матч, когда мне радостно, что я в нем участвую. Если бы не участвовал, попытался бы достать билет. Тяжелая игра против сильной, опытной команды. Но и мы сильны. Только стресса больше, потому что все хотят 600 дополнительных интервью для немецких новостей.

Мы должны создать атмосферу на поле, чтобы людям было легче. Будет выдающийся матч, таким надо наслаждаться. Наши болельщики заставят нас выложиться не на 100%, а на 140%». (официальный сайт УЕФА)

Нико Ковач, главный тренер «Баварии»: «Игроки знают, что на кону. Ради таких моментов они и стали футболистами. Нам выпал самый сложный соперник из возможных. Даже стопроцентной самоотдачи будет недостаточно.

Наша цель − выход в следующий раунд. Если «Ливерпуль» покажет 140%, мы должны показать 150. Будет настоящая битва. Не представляю, что матч завершится нулевой ничьей».

Лицом к лицу

«Ливерпуль» и «Бавария» встретятся в еврокубках впервые за 20 лет.

«Красные» пробились в плей-офф ЛЧ во второй раз за 10 лет.

Мерсисайдцы не пропускали и не проигрывали в шести матчах 1/8 финала (5 побед и одна ничья).

В 16 последних матчах с немецкими клубами «Ливерпуль» проиграл лишь раз. При 10 победах и пяти ничьих.

«Красные» не уступают дома в Лиге чемпионов 19 матчей (14 побед и 5 ничьих).

«Бавария» последние 7 сезонов успешно проходила 1/8 финала.

«Мюнхен» выиграл 10 противостояний против англичан в плей-офф, но проиграл 5.

«Бавария» не проигрывает в восьми гостевых матчах еврокубков (6 побед и 2 ничьи).

Роберт Левандовский, «Бавария» – «Нюрнберг»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужат итальянские дружки Джанлуки Рокки. 45-летний рефери отработал на четырех матчах ЛЧ-2018/19. При нем АЕК обыграл «Види» (2:1), «Галатасарай» грохнул «Локомотив» (3:0), а матчи «Бенфика» – «Аякс» и «Лион» – «Сити» завершились вничью (1:1 и 2:2).

В центре внимания

Обделается

Киммих проводит отличный сезон и уже вонзил в Бундеслиге 10 ассистов. Йозуа крайне продуктивен в атаке, но опасен для «Баварии» сзади. Немец часто теряет позицию и пускает соперников за спину. И это даже в Бундеслиге, где нет реактивных Мане и Салаха.

Покажет класс

Клопп слишком внимательно готовится к матчам, чтобы упустить проблему Киммиха. Юрген точно построит контратаки через левый фланг, а Мане будет ловить забросы за Йозуа. Если сенегалец грамотно воспользуется пространством, то сделает для «Ливерпуля» задел перед ответкой.

Садио Мане, «Ливерпуль»Getty Images

Котировки букмекеров

Победа «Ливерпуля»: 2,05

Ничья: 3,70

Победа «Баварии»: 3,55

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

«Бавария»

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