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Матип и Фабиньо сыграют в центре обороны «Ливерпуля» против «Баварии» в ЛЧ
Нико Ковач и Юрген Клопп определились со стартовыми составами.
«Ливерпуль» и «Бавария» представили стартовые составы на первый матч 1/8 финала ЛЧ.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Хендерсон, Кейта, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.
«Бавария»: Нойер, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Хамес, Мартинес, Тьяго, Гнабри, Коман, Левандовский.
Следить за матчем нужно тут.
- Ответная встреча пройдет в Мюнхене 13 марта.
- Томас Мюллер пропустит обе игры из-за дисквалификации.
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