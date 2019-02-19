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Матип и Фабиньо сыграют в центре обороны «Ливерпуля» против «Баварии» в ЛЧ

Матип и Фабиньо сыграют в центре обороны «Ливерпуля»
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

Нико Ковач и Юрген Клопп определились со стартовыми составами.

«Ливерпуль» и «Бавария» представили стартовые составы на первый матч 1/8 финала ЛЧ.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Хендерсон, Кейта, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Хамес, Мартинес, Тьяго, Гнабри, Коман, Левандовский.

Следить за матчем нужно тут.

  • Ответная встреча пройдет в Мюнхене 13 марта.
  • Томас Мюллер пропустит обе игры из-за дисквалификации.
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