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Нулевую ничью «Ливерпуля» и «Баварии» забудут быстро, нелепый промах Мане с пары метров – никогда

Нулевую ничью «Ливерпуля» и «Баварии» забудут быстро, нелепый промах Мане с пары метров – никогда
Eurosport

1 час назад

Даже во дворе себе такое редко позволяют.

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане промазал по воротам Мануэля Нойера в матче 1/8 Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (0:0).

Сенегалец нырнул в штрафную и роскошно открылся в ее глубине, встав спиной к воротам. Футболист планировал, крутанувшись на месте, пробить в одно касание с разворота, но мяч улетел совсем не туда.

  • Ответный матч пройдет 13 марта.
  • 24 февраля в рамках АПЛ «Ливерпуль» сыграет против «МЮ».

Фанаты Сенегала освистали Мане за упущенный шанс забить и довели Садио до слез

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