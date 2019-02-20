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Нулевую ничью «Ливерпуля» и «Баварии» забудут быстро, нелепый промах Мане с пары метров – никогда
Даже во дворе себе такое редко позволяют.
Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане промазал по воротам Мануэля Нойера в матче 1/8 Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (0:0).
Сенегалец нырнул в штрафную и роскошно открылся в ее глубине, встав спиной к воротам. Футболист планировал, крутанувшись на месте, пробить в одно касание с разворота, но мяч улетел совсем не туда.
- Ответный матч пройдет 13 марта.
- 24 февраля в рамках АПЛ «Ливерпуль» сыграет против «МЮ».
Фанаты Сенегала освистали Мане за упущенный шанс забить и довели Садио до слез
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