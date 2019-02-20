Нулевую ничью «Ливерпуля» и «Баварии» забудут быстро, нелепый промах Мане с пары метров – никогда

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане промазал по воротам Мануэля Нойера в матче 1/8 Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (0:0).

Сенегалец нырнул в штрафную и роскошно открылся в ее глубине, встав спиной к воротам. Футболист планировал, крутанувшись на месте, пробить в одно касание с разворота, но мяч улетел совсем не туда.

Ответный матч пройдет 13 марта.

24 февраля в рамках АПЛ «Ливерпуль» сыграет против «МЮ».

Фанаты Сенегала освистали Мане за упущенный шанс забить и довели Садио до слез

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