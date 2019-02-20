«Ливерпуль» не забил «Баварии» из-за нервов. Психология – слабое место команды Клоппа

Формально первый матч плей-офф Лиги чемпионов в сезоне закончился для «Ливерпуля» успехом. Англичане не пропустили дома, и пара голов в ответке наверняка выведет их в четвертьфинал. Несмотря на это, Клопп вряд ли счастлив: его игроки забодали соперника, но не забили из-за глупых ошибок и случайностей. «Ливерпуль» упустил шанс приехать в Мюнхен фаворитом, а «Бавария» добилась своего.

Нулевая ничья – сомнительная цель в гостевом матче, но Ковач сознательно настроил «Баварию» на оборонительную игру. Он понимал, что открытый футбол против «Ливерпуля» без Мюллера, Роббена и Горецки – безнадежная авантюра, которая закончится для его команды провалом. Самым заметным игроком мюнхенцев стал Нойер, а Левандовский застрял где-то в центральном круге. Салаха весь матч опекали три игрока, а скоростные атаки «Ливерпуля» «Бавария» караулила вдесятером.

Клопп наверняка рассчитывал, что при таком раскладе «Ливерпуль» забьет: он наоборот настроил команду на атаку. Именно фирменный злобный прессинг и бешеный настрой помогли хозяевам замаскировать ослабевшую без Ван Дейка и Ловрена защиту. Левандовский, Хамес и Коман легко съели бы Матипа и Фабиньо, но редко оказывались у чужой в штрафной с мячом – вместо этого они постоянно отрабатывали в защите.

Ставка «Ливерпуля» на атаку оправдалась: в первом тайме англичане постепенно зажали полевых игроков «Баварии» рядом с Нойером, а Мане получил шикарный момент. Мяч отскочил прямо к Садио, которому оставалось покатить в пустой угол. Вместо этого нападающий вяло пнул мяч мимо створа. Еще несколько эффектных выпадов загубил Кейта, потухший под грузом ожиданий.

После перерыва «Ливерпуль» снова доминировал, но не превращал преимущество даже в моменты. Салах неловко обрабатывал мяч, Фирмино потерялся, а Мане и Кейта излишне суетились. В одном эпизоде Мохамед все-таки отклеился от защитников, но на его пути зачем-то встал Вейналдум. Хозяева так разволновались перед игрой, что вместо методичного убийства соперника выдали бессмысленный хаос.

«Ливерпуль» не впервые подводят нервы, но в плей-офф еврокубка самообладание имеет решающее значение. Незадолго до игры болельщики хозяев уже развели ажиотаж: кто-то даже сравнил Кейта с Джеррардом и сказал, что ждет от него чудес в противостоянии с «Баварией». Неудивительно, что такой пафос излишне зарядил хозяев, и они теряли мяч в элементарных ситуациях.

Вряд ли кто-нибудь удивился бы случайному голу «Баварии» в добавленное время. «Ливерпуль» слишком часто за последние годы транжирил шансы и психовал так, что сопернику оставалось провести одну точную атаку. Даже андердоги регулярно вскрывали команду Клоппа, выводя ее из себя. Психология – самое слабое место «Ливерпуля», и излишние эмоции сбивают его даже с идеально подобранной тактикой.

В этом сезоне «Ливерпулю» досталась самая слабая «Бавария» за последние годы. Англичане крошат всех в чемпионате Англии и обязаны проходить соперника, потратившего полсезона на раскачку. У Клоппа есть шикарные нападающие, мощный вратарь и готовое усиление со скамейки, но такой расклад не гарантирует успеха: «красные» легко могут перегореть и проиграть матч в Мюнхене.

Тогда Мане, Салаху и Кейта припомнят все подходы к штрафной Нойера на «Энфилде», которые не завершились даже ударом. «Ливерпуль» красиво сыграл и не пропустил с Фабиньо и Матипом в центре защиты, но не поставил точку. Для успеха команде Клоппа нужно лишь самообладание и спокойствие.

«Ливерпуль» – «Бавария» – 0:0