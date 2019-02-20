«Лион» 9 лет назад выносил испанцев в 1/8. И тогда прошел в полуфинал ЛЧ

Перед матчем на «Стад де Люмьер» твиттер BT Sport подавал рубилово «Лиона» и «Барселоны» через гениальный штрафной Жуниньо Пернамбукано.

В 1/8 финала ЛЧ-2008/09 бразильский гений стандартов закрутил стоящий мяч в дальнюю штангу, король привозов Виктор Вальдес зачем-то дернулся на выход и пропустил на седьмой минуте. Да, потом Анри сравнял счет, а на «Камп Ноу» каталонцы запихали в «Олимпик» пять и потом выиграли кубок, но конкретно тот штрафной был прекрасен.

Хотя болельщики «ОЛ» чаще вспоминают следующий сезон, где в плей-офф тоже попался испанский гранд. Французы в группе были выше «Ливерпуля» и отправили «красных» в Лигу Европы, а сами вышли в 1/8 на мадридский «Реал». Его тогда только принял Флорентино Перес, новый босс уже скупил за одно лето Криштиану Роналду, Кака и Карима Бензема и нацеливался как минимум на домашний финал Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

«Нужно не думать о том, что последние пять лет «Реал» вылетал в первом раунде», – говорил Мануэль Пеллегрини перед матчем. Мадридцам все эти годы не везло со жребием, ведь им попадались «Бавария», «Арсенал», «Ливерпуль», «Юве» и «Рома». Так что в 2010-м с новыми менеджментом и игроками «бланкос» рассчитывали хотя бы на прекращение серии.

Криштиану Роналду, Гути, «Реал», 2010Getty Images

«Лион» тогда как раз отправил на «Бернабеу» Карима Бензема за 35 миллионов евро, взял за 24 мульта Лисандро Лопеса из «Порту» и растил в теплице Льориса с Пьяничем. «Это уже не тот «Реал», который выигрывал семь чемпионств в Лиге 1, но нужно быть осторожным, ведь для французов это будет игра года», – предупреждал мадридцев Зинедин Зидан.

После скучной первой половины «Олимпик» на 47-й минуте повел в счете – камерунец Жан Макун завалил в девятину мяч всей жизни. «Знали, что будет трудно, но дали себе возможность показать, что мы готовы к бою», – ответил после матча герой дня. «Бланкос» уступили 8-17 по ударам и выглядели не так здорово, чтобы побеждать на «Стад де Жерлан».

Между матчами с «Лионом» «Реал» вонзил 14 мячей в трех турах Примеры, поэтому сочился уверенностью. «В финале Лиги чемпионов хотел бы сыграть с «Барселоной», – мечтал Кака. «Убежден, что мы пройдем в следующий раунд», – твердо говорил Мануэль Пеллегрини. «Нам нужно забивать, иначе в четвертьфинал не выйти», – наоборот осторожничал тренер «ОЛ» Клод Пюэль.

Уже на шестой минуте хозяева прижали французов, а Криштиану Роналду, разрывавший еще под девятым номером, обогнал на запусках Криса и попал в домик Уго Льорису. Для Криша это был седьмой гол в шести матчах ЛЧ.

Криштиану Роналду («Реал»), Крис, Уго Льорис («Лион»), 2010Getty Images

«Бланкос» давили настолько уверенно, что один только Гонсало Игуаин, выступавший тогда за «Мадрид», мог делать хет-трик, а еще угодил в штангу пустых ворот. Парни из текстового онлайна The Guardian были под впечатлением от 45 минут испанцев. «Иногда футбол «Реала» сегодня напоминал о великих командах прошлого, когда за них играли парни вроде Пушкаша, Ди Стефано и Хенто», – писал Дерек Руни.

Но с выходом на замену 20-летнего Гоналона у «Лиона» появилось больше пространства вперед. К 70-й минуте «Бернабеу» уже не шумел, потому что их команда вжалась в штрафную и боялась пропустить. И, конечно, за четверть часа до финального свистка это произошло. Лисандро Лопес классно принял мяч в штрафной, отдал на ход ворвавшемуся Миралему Пьяничу, и 19-летний босниец прикончил фаворитов – 2:1 по итогам двух матчей, и «Лион» прошел дальше.

«Это настоящий позор, – не выбирал слов Гути. – Это показывает, что в важных играх мы не знаем, как убивать соперника. Мы должны были быть командой, а не набором индивидуальностей. Но теперь придется думать только о Ла Лиге». Икер Касильяс попросил прощения у болельщиков, а спортдир «Мадрида» Хорхе Вальдано в микст-зоне отвечал на вопросы, уйдет ли в отставку Пеллегрини.

В том сезоне «Олимпику» повезло с жеребьевкой – вместо «Интера», «Барселоны» или «Арсенала» им достался чемпион Франции «Бордо». Все стало ясно еще в первом домашнем матче, в котором лионцы победили 3:1, пропустили на 45-й минуте ответной игры и выстояли тайм под натиском жирондинцев. В полуфинале «ОЛ» получил 0:4 за 180 минут от «Баварии», но все равно добрался до исторического для клуба достижения.

В 2019-м «Лион» снова вышел на испанскую команду в 1/8 финала Лиги чемпионов и сохраняет шансы перед поездкой на «Камп Ноу» – любой гол на выезде заставит друзей Месси забивать два. Неплохое время, чтобы обновить клубный рекорд.

«Лион» – «Барселона» – 0:0

Тухель считает, что «Лион» может пройти «Барсу». Вы удивитесь, но это чистая правда