Эрнесто Вальверде: «0:0 – опасный результат»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат первого матча 1/8 Лиги чемпионов против «Лиона» (0:0).

«Не буду отрицать, что мы ожидали другого результата. 0:0 – опасный результат. Три годы без побед в гостях в Лиге чемпионов? Не думаю, что побеждать в гостях в ЛЧ – это легко, здесь хорошие соперники», – заявил Вальверде.

Ответная игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 13 марта.

В прошлом сезоне «Барселона» выбыла из турнира на стадии 1/4 финала.

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