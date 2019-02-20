Other Agency

Очередной суперсэйв Марка-Андре Тер Штегена, который спас «Барселону» от позорного слива

Очередной суперсэйв Тер Штегена, который спас «Барселону» от позорного слива
Eurosport

6 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

«Барселоне» повезло, что она не пропустила в этом моменте.

«Лион» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 Лиги чемпионов – 0:0.

В первом тайме хозяева едва не открыли счет усилиями Мартена Террье, который ударом из-за штрафной мощнейше запалил под самую перекладину. «Барселону» от пропущенного гола спас великолепный сэйв Марка-Андре Тер Штегена.

  • Ответная игра пройдет 12 марта на стадионе «Камп Ноу».
  • В параллельном матче «Ливерпуль» и «Бавария» также сыграли вничью – 0:0.

2 нойероподобных сэйва Тер Штегена, благодаря которым «Барса» спасла очко на «Сан-Мамесе»

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте