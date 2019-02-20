Other Agency
Очередной суперсэйв Марка-Андре Тер Штегена, который спас «Барселону» от позорного слива
«Барселоне» повезло, что она не пропустила в этом моменте.
«Лион» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 Лиги чемпионов – 0:0.
В первом тайме хозяева едва не открыли счет усилиями Мартена Террье, который ударом из-за штрафной мощнейше запалил под самую перекладину. «Барселону» от пропущенного гола спас великолепный сэйв Марка-Андре Тер Штегена.
- Ответная игра пройдет 12 марта на стадионе «Камп Ноу».
- В параллельном матче «Ливерпуль» и «Бавария» также сыграли вничью – 0:0.
2 нойероподобных сэйва Тер Штегена, благодаря которым «Барса» спасла очко на «Сан-Мамесе»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте