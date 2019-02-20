Пеп Гвардиола: «Согласен, что брал ЛЧ из-за Месси, Хави и Иньесты. В «Барсе» я был счастливчиком»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал в разговоре журналистами, что не способен на победу в Лиге чемпионов без Лионеля Месси, Хави и Андреса Иньесты.

– После ухода из «Барселоны» у вас не было таких игроков, как Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста. Следовательно, вы не побеждали в Лиге чемпионов. Как вы на это реагируете?

– Я добился успехов в «Баварии» и «Манчестер Сити», но в «Барселоне» мне очень повезло. В «Барселоне» я был счастливчиком. Я полностью согласен с этим утверждением, – сказал Пеп.

Сегодня «Ман Сити» сыграет против «Шальке» в рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов.

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