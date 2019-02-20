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Криштиану Роналду и Диего Коста сыграют друг против друга с первых минут
«Атлетико» и «Ювентус» сойдутся в первом матче 1/8 Лиги чемпионов на «Ванда Метрополитано».
Главный тренер «Ювентуса» Массимо Аллегри выбрал следующий состав на гостевую игру:
Шченсный, Бонуччи, Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Пьянич, Бентанкур, Матюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.
Состав Диего Симеоне на игру выглядит следующим образом.
Облак, Годин, Хименес, Хуанфран, Луис, Родриго, Томас, Сауль, Коке, Гризманн, Коста.
- Текстовую трансляцию матча, который начнется в 23:00 (мск), можно найти тут.
- Ответная игра пройдет в Турине 12 марта.
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