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Криштиану Роналду и Диего Коста сыграют друг против друга с первых минут

Роналду и Коста сыграют друг против друга с первых минут
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

«Атлетико» и «Ювентус» сойдутся в первом матче 1/8 Лиги чемпионов на «Ванда Метрополитано».

Главный тренер «Ювентуса» Массимо Аллегри выбрал следующий состав на гостевую игру:

Шченсный, Бонуччи, Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Пьянич, Бентанкур, Матюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.

Состав Диего Симеоне на игру выглядит следующим образом.

Облак, Годин, Хименес, Хуанфран, Луис, Родриго, Томас, Сауль, Коке, Гризманн, Коста.

  • Текстовую трансляцию матча, который начнется в 23:00 (мск), можно найти тут.
  • Ответная игра пройдет в Турине 12 марта.
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